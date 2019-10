Kommune vil forhindre nyt kaos efter skybrud

Store dele af Vejle midtby stod fredag aften under vand efter store mængder regn dagen igennem. Det voldsomme scenarie beklager kommunen, og vil gøre alt for at det ikke gentager sig.

Ifølge Vejle Kommunes egne opgørelser, så falder der cirka 800 milimiter regn på et år i kommunen, men i fredags kom der hele 50 milimeter hen over et døgn.

- Vi var slet ikke forberedt på så megen regn. Varslingerne fra DMI havde kun lydt på lidt regn, siger Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen, Venstre.

Kritik af kommunen

Vejle Kommune er blevet beskyldt for ikke at være forudseende nok når der falder så megen regn. Det er også langt fra første gang byen er ramt af oversvømmelse efter skybrud eller kraftigt regnvejr. I går langede butiksejer Michael Kyed ud efter kommunen.

- Det er trejde gang på ti år, at midtbyen står under vand på denne måde. Det er vanvittigt kommunen ikke kan styre det, sagde han i går til TV SYD.

Men i kommunens afdeling for landbrug og vand, mener de nu godt at de kan styre det.

- Den gode del af historien er jo, at den sluse vi etablerede for et par år siden har reddet byen mange gange, men den dårlige side er, at vi hele tiden bliver overrasket. Vejret er uforudsigeligt, siger afdelingsleder, Keld Andersen til TV SYD, og han tilføjer, at de ikke kunne have gjort mere som situationen var i fredags.

Nye tiltag på vej

I Vejle Kommune er man nu klar over, at slusen, som skal forhindre, at der kommer vand ind i byen fra fjorden når det virkelig regner, ikke er nok til at forhindre oversvømmelse. Der skal flere foranstaltninger til.

- Denne hændelse er en af de største vi har haft i de senere år, og slusen kan i sådanne situationer ikke løse opgaven alene. Der skal mere til som for eksempel vandparkering i oplandet til Grejs Å, siger Keld Andersen.

Vandparkering betyder bogstaveligt talt, at man etablerer store anlæg, hvor man "parkerer" vandet, for så at lede det ud når regnen er overstået og jorden kan modtage den megen vand.