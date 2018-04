Kommune retter op efter byggeplads-kritik

Esbjerg Kommune blev i sidste uge blev kritiseret i en sag, hvor håndværkere har boet ulovligt på byggeplads. Tirsdag blev sagen taget op.

Læs også Håndværkere overnatter ulovligt på kommunal byggeplads

Tirsdag var der møde i Esbjerg Kommunes plan- og miljøudvalg.

Et af punkterne på dagsordenen handler om en sag, hvor håndværkere har boet månedsvis på den byggeplads, hvor kommunen opfører Esbjerg Strandpark, uden at have den nødvendige tilladelse.

Sagen har både skabt utilfredshed hos den lokale 3F formand og hos den campingpladsejer, som håndværkerne boede på til at starte med.

Du kan se hele TV SYDs indslag om sagen her, hvor formanden for plan- og miljøudvalget i Esbjerg Kommune, Karen Sandrini (A) svarer på kritikken og fortæller, at sagen ville blive drøftet på dagens møde.

- Vi er nået frem til, at der skal være nogle mere klare retningslinjer på området. Så det bliver mere overskueligt for dem, der på den ene eller anden måde har noget med sagen at gøre, siger Karen Sandrini til TV SYD efter mødet.

Hun fortæller samtidig, at der nu er blevet sendt en ansøgning om tilladelse til overnatning på byggepladsen ved Esbjerg Strandpark.

- Ansøgningen vil blive behandlet om to uger, og så bliver der taget stilling til, om der skal gives tilladelse eller ej, siger udvalgsformanden.

Selvom en tilladelse ikke foreligger endnu, så kan håndværkerne blive boende på pladsen indtil sagen er blevet behandlet.

- Vi kan ikke tvinge dem til at flytte andre steder hen, imens sagen behandles. Men S og SF synes, at de burde gøre det, så længe sagen står på, siger Karen Sandrini.

Læs også Biogas-selskab dropper overnatning på byggeplads