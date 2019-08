Flere hjemløse kvinder: - Kommunen burde skamme sig

Næstformand for de hjemløses landsorganisation mener ikke, at Vejle Kommune gør nok for at hjælpe det stigende antal hjemløse med at få tag over hovedet. Vejle Kommune tager kritikken til sig.

- Jeg synes, de skulle skamme sig i Vejle. De siger, at de rigtig gerne vil hjælpe de udsatte, men det skal bare ikke være i kommunens egen baghave, når det kommer til stykket.

Sådan lyder kritikken fra Henrik Nørgaard Christensen, der er næstformand for SAND, de hjemløses landsorganisation, og formand for organisationens afdeling SAND Trekanten.

Henrik Nørgaard Christensen er ikke tilfreds med Vejle Kommunes indsats for at skaffe kommunens hjemløse en bolig, og det er især et problem, når udviklingen viser, at der siden 2015 er sket en stigning i antallet af danskere, der lever uden fast bolig.

Hver fjerde hjemløs er kvinde

Det er især kvinder, der er blevet flere af i statistikkerne over hjemløse danskere.

Den seneste kortlægning fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - dækker 2017, og der var mere end 1600 kvinder over hele landet uden en fast bolig. Det er en stigning på 23 procent i forhold til 2015.

Med andre ord betyder det, at hver fjerde hjemløse i dag er kvinde, og ifølge Henrik Nørgaard Christensen er forklaringen på stigningen, at der i nogle kommune mangler billige boliger.

- Førhen var det sådan, at boligløse kvinder blev tilbudt en bolig før andre, men det er svært at tilbyde dem noget, der ikke er der, siger Henrik Nørgaard Christensen.

Vi vil gerne intensivere arbejdet for at hjælpe hjemløse, så de kommer foran i køen og får anvist en billig bolig. Gitte Frederiksen (V), formand, Voksenudvalget, Vejle Kommune

- De bygger og bygger, men det er ikke billige boliger

Som en af skyldnerne peger Henrik Nørgaard Christensen på kontanthjælpsreformen, der ifølge ham ikke giver modtagerne ret høje beløb at leve for.

- Måske får de 6.000 kroner udbetalt i måneden, men de kan kun blive tilbudt en lejlighed, der koster 5.000 kroner i måneden. Alt efter om de har et misbrug, en psykisk sygdom eller måske begge dele, så kan det være, de vælger at bruge pengene på andre ting end at bo i en lejlighed, forklarer han.

Derfor mener Henrik Nørgaard Christensen, at det er Vejle Kommunes ansvar at stille boliger til rådighed, som de hjemløse har mulighed for at betale.

- Jeg synes, at de bygger og bygger i Vejle, men det er ikke billige boliger, de bygger, og det hjælper overhovedet ikke de hjemløse, siger Henrik Nørgaard Christensen.

Kommunen anerkender problemet

Hos Vejle Kommune kan Gitte Frederiksen (V), der er formand for kommunens voksenudvalg, godt følge Henrik Nørgaard Christensens kritik.

- Vi mangler flere billige boliger, og derfor har vi blandt andet godkendt en ny udsatte-strategi i byrådet, hvor netop boligsituationen står højt på listen over tiltag, vi prioriterer. Vi vil gerne intensivere arbejdet for at hjælpe hjemløse, sådan at man som hjemløs skal kunne komme foran i køen og få anvist en billig bolig, fortæller Gitte Frederiksen.

Selvom man som hjemløs kommer foran i boligkøen, kommer man så bare foran i køen til boliger, der stadig er for dyre?

- Vi vil gerne have flere billige boliger, og det arbejde har vi sat i gang med den nye udsatte-strategi. Som kommune kan vi ikke bare bygge boligerne. Først og fremmest har vi brug for et samlet byråd, og det har vi i dag. Nu har vi sat tingene i gang, men jeg anerkender, at vi stadig kan gøre mere, siger Gitte Frederiksen.