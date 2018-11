Kommunen indrømmer støjsmutter

Nabo til Facebook-byggeri frygter støjgener, da støjgrænsen i høringsmaterialet var sat op fra 45 til 55 decibel. Nu fortæller Esbjerg Kommune, at der var en fejl i materialet, og at støjgrænsen er for høj.

Tirsdag besøgte TV SYD Dennis Wittrup Andersen i hans hjem i Nørregårdsparken i Andrup ved Esbjerg. Han er nabo til det område, hvor Facebook vil bygget et nyt stort datacenter. Naboen hilser som sådan Facebook velkommen, men han frygter for støjen.

I høringsmaterialet står der, at støjgrænsen for Nørregårdsparken skal ændres fra 45 decibel til 55. Det svarer til, at støjen bliver tredoblet. Nu indrømmer Esbjerg Kommune, at det er en fejl. Støjgrænsen skal fortsat være 45 decibel. Det bekræfter direktør for Teknik og Miljø Hans Kjær ved Esbjerg Kommune.

Det glæder Dennis Wittrup Andersen, at støjen ikke bliver tredoblet, men alligevel frygter han, at det nye byggeri vi larme alt for meget.

- Det er svært at overholde. Især med de forantstaltninger, kommunen vil tage. Høringsmaterialet anbefaler heller ikke, at der skal føres kontrol med støjen. Det er jo fordi, at de ved, at de ikke kan overholde det, siger Dennis Wittup Andersen til TV SYD.

Den frygt deler Hans Kjær dog ikke.

- Støjniveauet skal overholdes, og det kan de. Vi har mange virksomheder i Esbjerg, og hvis støjniveauet ikke overholdes, skrider vi ind og giver virksomheden et påbud om at overholde den, siger direktøren for Teknik og Miljø.

Fejlen rettes til borgermøde

Den 8. oktober vedtog Esbjerg Byråd at kommuneplanen skal ændres. Den plan er lige nu i en høringsfase i otte uger. Sidste frist for borgerne – og Dennis Wittrup Andersen – er 4. december. Han håber, at fejlen bliver rettet og sendt ud, så borgerne er opmærksomme på det.

Ifølge Hans Kjær bliver borgerne informeret - de får bare ikke sendt nyt høringsmateriale.

- Der er borgermøde den 26. november. Her vil vi gøre opmærksom på den redaktionelle fejl, som er til gunst for borgerne i området, siger han.

Den beslutning er naboen til Facebook-byggeriet dog langtfra tilfreds med.

- Det er en direkte katastrofe. Den skal som minimum sendes ud igen – i hvert fald den ene side, hvor fejlen er. Det skal jeg nok sørge for, for ellers indrømmer de ikke, at de har lavet en fejl, siger han og fortsætter:

- Det er mig, der skal leve ved siden af bygningen – se på den og høre den. Derfor kæmper jeg også med næb og klør for, at det her går rigtig til, og at støjniveauet overholdes.