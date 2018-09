Banal strid om lån af lokaler har fået formanden for Den Royale Træningsklub i Esbjerg til at opgive sit frivillige arbejde.

TV SYD fanger ham på telefonen, mens han er ude at gå tur. Man kan næsten høre på hans skridt, at han er frustreret.

For pokker, hvor er jeg både ked af det og ærgerlig. Vi havde fat i noget fantastisk her. Poul Svendborg, formand, Mænds Mødesteder, Esbjerg

- Vi har fået aktiveret 270 borgere, som ellers næppe ville gå i fitness eller andre steder for at komme i lidt bedre form. Her hos os har de kunnet komme, uanset om de kunne gå en kilometer eller fem. Alle kunne være med, siger formanden for Mænds Mødesteder – herunder Den Royale Træningsklub - Poul Svendborg.

Gør arbejdet færdigt

Han skriver i en mail til TV SYD, at ”Jeg har besluttet mig for at trække mig fra Mænds Mødesteder ved generalforsamlingen i februar, da det er umuligt for mig at lave ordentlig frivilligt arbejde i Esbjerg Kommune”.

- Jeg gør mit arbejde færdigt. Om der er nogen, der vil tage over, ved jeg ikke, men håber selvfølgeligt der er, siger han.

Tv-kendte mænd

Den Royale Træningsklub blev tv-kendt først på TV SYD og siden på TV2. En gruppe mænd forsøgte at komme i form til kronprins Frederiks 50 års fødselsdag, der blev fejret med løb i fem store byer i Danmark. Også Esbjerg, der fik megen medieomtale gennem deres prust og støn for at kunne fuldføre løbet. Kronen på anstrengelserne blev, at de til løbet i Esbjerg blev kaldt op til kronprinsen, der gav håndtryk til de 24 repræsentanter fra Den Royale Træningsklub, der gennemførte løbet.

02:38 Poul Svendborg. Her på en udstilling af Esbjerg Fotoklub, der har taget fotos af deltagerne i Den Royale Træningsklub. Luk video

Strid om lokaler

Striden står helt banalt om lån af lokaler på Skovbocentret. Et ældrecenter. Her har foreningen en aftale om lån af et mødelokale. I Skovbocentrets cafeteria har Mænds Mødesteder også holdt foredrag, og i ældrecentrets fitnesslokaler skulle træningen foregå. Og det er her, striden står. Den Royale Træningsklub har planlagt at træne tirsdag og torsdag aften. Udvidet med et hold for kvinder, som også vil deltage.

Men det har klubben ikke fået lov til, siger formanden for kommunens Sundheds- og Omsorgsudvalg, Olfert Krog (DF).

- Klubben kan ikke bare uden videre optage lokalerne, som skal bruges til de ældre på centret. Det er jo det, de først og fremmest skal bruges til. Vi har visse spilleregler, siger han.

Træning aflyst

- Vi var sikker på, at vi havde en aftale. Så er det ærgerligt, at kommunen først melder tilbage dagen før, vi skal starte træningen igen i dag (tirsdag, red). Lokalerne står der, og det er vores klare indtryk, at de ikke bliver brugt af de ældre om aftenen, siger Poul Svendborg.

Vi har inviteret ham til samtale for, at vi kunne snakke om tingene. Olfert Krog, formand, Sundhed- og omsorgsudvalget (DF), Esbjerg

Olfert Krog mener, at kommunen bestemt har behandlet Den Royale Træningsklub pænt.

Ærgerligt

- Vi har fået at vide, at Poul Svendborg går af. Det er ærgerligt. Han er en ildsjæl, og hele projektet er rigtigt fint. Vi har derfor inviteret ham til samtale, for at vi kunne snakke om tingene, men det har Poul Svendborg endnu ikke sagt ja til, siger Olfert Krog.

Udvalgsformanden peger på, at klubben burde omdannes til en almindelig forening, som herefter kan søge om brug af lokaler på lige fod med andre foreninger.