Kommuner under angreb: IT-kriminelle truer sikkerheden

Størstedelen af de syd- og sønderjyske kommuner har været udsat for angreb fra IT-kriminelle. Det fører til store investeringer i sikkerhed i kommunerne.

12 ud af 14 kommuner i TV SYDs område har indenfor de seneste to år oplevet, at hackere har fundet vej ind i deres systemer. Det viser en rundspørge, som TV SYD har lavet blandt de 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland.

Kun Aabenraa Kommune skal helt tilbage til 2015 for at have haft et hackerangreb. Billund Kommune har ikke svaret på rundspørgen.

- Vi er sårbare. Vi har borgernes data liggende. Både du og jeg som borgere i en kommune, vi er jo ikke interesserede i at have vores data til at flyde ude på det store internet, siger Karl Erik Olsen, der er IT-chef i Vejen Kommune, der er blevet hacket to gange inden for de seneste to år.

De 12 kommuner har været udsat for såkaldte ransomware-angreb. Det betyder, at hackere får adgang til en medarbejders computer i det medarbejderen har klikket på et inficeret link i en mail. Hackeren låser filerne på computeren og opkræver løsepenge for at levere filerne tilbage.

Ansatte truer sikkerheden

I Vejen Kommune er der ikke blevet betalt løsepenge for at få filerne igen. Her har kommunens IT-medarbejdere genskabt dataene på computeren fra en backup. Angrebene har fået kommunen til at skrue op for sikkerheden.

- Vi har virksomheder udefra, der laver det, der hedder en penetreringstest, hvor de tæppebomber vores IT-system og forsøger at bryde igennem, siger Karl Erik Olsen til TV SYD.

En af de vigtigste ting for Vejen Kommune er, at de ansatte bliver uddannet i IT- sikkerhed, så de ved, hvad deres handlinger kan betyde. Det gør kommunen blandt andet ved at give de ansatte onlinekurser.

For selvom kommunerne bruger millioner af kroner på antivirusprogrammer og firewall, så kan bare en enkelt af kommunens mange ansatte sætte sikkerheden over styr ved et øjebliks uopmærksomhed.

- Brugerne af computeren er jo en trussel i sig selv. Ikke fordi brugerne som sådan er en trussel, men hvis de kommer til at klikke på noget forkert, som de får ind, og som ligner noget, der er troværdigt, så er det et rigtig stort issue i vores verden, siger IT-chef Karl Erik Olsen.

