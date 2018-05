Koncert i luften: Drøm blev til virkelighed

Pilot Morten Lykke havde en drøm om at forvandle en Airbus 320 til en koncertsal. I dag blev drømmen til virkelighed med koncert i 11 kilometers højde, og TV SYD var med ombord.

Freelancepilot Morten Lykke har sat sig for at lave en forretning ud af at arrangere private live-koncerter - i luften.

I dag testede han konceptet af i en Airbus 320, der fløj i 11 kilometers højde.

150 gæster og tre bands var med på turen i flyet, der tirsdag middag havde afgang fra Billund Lufthavn.

- Jeg er super spændt på at skulle ud og lave en koncert for 150 mennesker med tre bands - som jeg ikke tror, der nogensinde er lavet før, sagde Morten Lykke inden afgang.

00:37 Kaj og de Kølige Bananer var et af de tre bands, som gav koncert i Airbus 320. Luk video

Et hav af godkendelser

18 sæder i flyet er pillet ud, så der er plads til instrumenter og højttalere. At lave flyet om til en koncertsal har krævet et hav af godkendelser.

- Det tyngdepunkt, vi har på flyveren i dag, er fuldstændig anderledes end normalt, forklarer Morten Lykke.

Lyden har været et kapitel for sig. Der er kommet højttalere op og ned gennem hele maskinen. Noget lydtekniker Jan Juul har stået for. Og det har været en udfordring.

- Lydanlægget i en flyver er jo historisk dårligt, siger han.

Hovednavn: Det har været sjovt, men også svært

Samtlige musikere ombord på flyet er Morten Lykkes personlige venner.

Det gælder både de tre Horsens-musikere, som i dag kalder sig Kaj og de kølige bananer, Barbar Khan og koncertens hovednavn Die Herren, der indtog scene og midtergang, mens flyet svævede fra Oslo hen over Skagen på vej tilbage til Billund.

Det har været sjovt, men også svært at lave en koncert i et fly. Man skal virkelig vide, hvad man har med at gøre. Morten Marcher, forsanger, Die Herren

- Det har været sjovt, men også svært at lave en koncert i et fly. Man skal virkelig vide, hvad man har med at gøre, siger forsangeren i Die Herren, Morten Marcher.

Pilot Morten Lykke fløj selv Airbus 320 med 150 gæster en del af tiden, da hans længe planlagte koncert med tre bands endelig blev virkelighed. Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Selv er Morten Lykke rigtig godt tilfreds med dagens koncert-flyvetur:

- Det har virkelig været stort, smiler en træt pilot og vært, der tilføjer, at planen er, at lave en forretning ud af det.

- Det her er hovedgeneralprøven for at se, om det er muligt at lave et firma, hvor vi kan sælge det her koncept til firmaer og sportsklubber eller hr. og fru Jensen, der skal sydpå på en ferietur.