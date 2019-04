Koncertarrangør trodser forbud fra kommunen

Jeanett Exner tager ikke et nej for et nej. Selvom hun har fået afslag på at sætte sin foodtruck op lørdag aften, så har hun gjort det alligevel.

Tager man til Fanø i aften, vil man kunne se en foodtruck foran kulturstedet Realen.

Men stod det til Fanøs Erhvervs- natur og teknikudvalg holdt den ikke her. For Realens kreative direktør, Jeanett Exner, har nemlig fået et nej fra udvalget til at sætte sin foodtruck op i aften.

Den beslutning har direktøren valgt at trodse.

- Jeg er rigtig træt af udvalgets beslutning. Det er noget værre vrøvl. Det er ikke for Fanøs bedste, siger Jeanett Exner til TV SYD.

Jeg er i akut nød. Jeg skal bespise flere hundrede mennesker. Jeanett Exner, kreativ direktør, Realen, Fanø

Det handler om wienerschnitzler, torsk og citronfromage

I aften er 350 personer samlet til koncert i Realen. Ifølge Jeanett Exner er alle restauranter i Nordby fyldt op, og derfor ser hun ingen anden udvej end at sætte sin madvogn op, selvom hun har fået et nej til det.

- Jeg er i akut nød. Jeg skal bespise flere hundrede mennesker, siger Jeanett Exner til TV SYD, der har meget svært ved at forstå kommunens beslutning.

For Jeanett Exner handler det egentlig bare om noget så simpelt som mad. Hun vil have lov til at servere wienerschnitzler, torsk og citronfromage for sine gæster.

- Vi har taget jahatten på og sørger for, at folk får en god aften, hvor de bliver mætte, siger Jeanett Exner.

Direktør vil lænke sig fast

Det kan da være, at jeg får en kæmpe bøde og skal i fængsel. Jeanett Exner, kreativ direktør, Realen, Fanø

TV SYD har været i kontakt med næstformanden, Kristine Kaas Krog, i Fanøs Erhvervs- natur og teknikudvalg. Hun fortæller, at de har givet Jeanett Exner forbud mod at sætte sin foodtruck op i aften ud fra de generelle regler, som de har for stadepladser på Fanø.

Mens kampmodet stråler ud af Jeanett Exner, er hun fuldstændig forberedt på, at politiet kan komme og lukke hendes foodtruck i aften. Skulle det ske, så har hun en plan.

- Det kommer til at se lidt sjovt ud. For jeg kommer til at sætte mig foran den og lænker mig fast til den, understreger Jeanett Exner og fortsætter:

- Det kan da være, at jeg får en kæmpe bøde og skal i fængsel.

Det er dog langt fra sådan, hun håber, at aftenen kommer til at gå.

- Jeg håber da, at det kommer til at forløbe udramatisk, når almindelige mennesker bare skal have noget mad, siger hun.

Klokken 20 lørdag aften stod foodtrucken stadig, hvor Jeanett Exner har placeret den.