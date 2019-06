Dagen derpå: Koncertplads fungerede - trafikken gik i stå

Oprydningen og evalueringen er i fuld gang i Sønderborg efter 25.000 gæster til koncerten tirsdag aften med Bon Jovi.

Efter arrangøren Kultur i Syds egen vurdering gik koncerten rigtigt godt, og den nye koncertplads Slagmarken levede op til forventningerne.

Koncerten forløb godt og helt som planlagt. Det er altid spændende at afvikle et arrangement med så mange mennesker - og så på et helt nyt spillested. Jes Johansen, eventchef, Kultur i Syd

- Koncerten forløb godt og helt som planlagt. Det er altid spændende at afvikle et arrangement med så mange mennesker - og så på et helt nyt spillested. Derfor er det dejligt, at vi kunne give publikum en oplevelse, stort set som vi havde forventet det, siger eventchef Jes Johansen, Kultur i Syd, til TV SYD.

Mens koncertpladsen fungerede efter planen, og de 25.000 gæster kunne komme hjem fra koncerten i god ro og orden, så var den trafikale optakt kaotisk med lange bilkøer, som især ramte trafikken i Sønderborg by.

Det fik tirsdag eftermiddag mange til at reagere med kritik og vrede.

- Der skete nogle afvigelser fra den lagte og aftalte trafikplan, som fik følger for trafikken i byen. Det skal der nu kikkes nærmere på, siger eventchef Jes Johansen.

Koncertens trafikale optakt var kaotisk med lange bilkøer, som især ramte trafikken i Sønderborg by.

Vejdirektoratet, politiet og Sønderborg Kommune evaluerer i næste uge trafikafviklingen i forbindelse med Bon Jovi-koncerten. Og først efter det møde kan og vil Sønderborg Kommunes repræsentanter udtale sig om, hvad der kan gøres bedre næste gang.