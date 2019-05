Formodet puma spottet på løbetur

En kvinde ringende her til morgen til politiet og berettede, at hun mente at have set en puma eller los på sin løbetur.

En kvindelig kondiløber fik sig her til morgen lidt af en overraskelse på sin løbetur lidt udenfor Vejle.

- En kvinde ringede ind og berettede om, at hun havde set et stort kattelignende dyr springe over vejen kun 30 meter foran hende, siger vagtchef Jørn Lindhardt ved Sydøstjyllands Politi.

Kattedyret var på størrelse med labradore, og derfor mener kvinden, at det kan være en puma eller los.

- Vi kan ikke sige, om hvorvidt det kan være en puma eller los. Men for halvanden måned siden fik vi en henvendelse om en puma set i Ry, så det kan ikke afvises, at der kan være en sammenhæng, siger vagtchef Jørn Lindhardt, der dog er forholdvis sikker på, at der ikke er tale om en ulv.

Det var lidt over ni her til morgen, at den kvindelige kondiløber ringede ind og fortalte om episoden. Det var ved Grundet Tværvej lidt udenfor Vejle, at kvinden spottede dyret på sin løbetur.

Aarhus Stiftstidende skriver, at der har været andre meldinger om et stort kattedyr på Vejle-egnen. Ifølge avisen har politiet været i kontakt med lokale dyreparker, og ingen af dem mangler en los eller puma.

Har du selv set noget lignende, modtager politiet gerne henvendelser på 114.