Konfirmander samler ind

Konfirmander fik i dag indsamlingsbøsser i hænderne. I Nørre Bjert bankede de på døre for at samle penge ind til Folkekirkens Nødhjælp.

En søndag bliver ofte brugt på computerspil, når man er en dreng på 15 år.

Men det blev den ikke i dag.

Konfirmander i Nørre Bjert i Kolding samlede i dag ind til Folkekirkens Nødhjælp. Èn af dem, der var ude med indsamlingsbøssen, var Jeppe Lauridsen.

- Hej, vi kommer fra Folkekirkens Nødhjælp. Vi vil spørge, om du har lyst til at donere nogle penge?

Det er lidt halvkoldt, men det går nok, for det går jo til et godt formål. Jeppe Lauridsen, 15 år, konfirmand

Sådan lyder replikken fra Jeppe Lauridsen og hans to kammerater, der i dag går fra dør til dør og håber på, at der er nogen, der vil smide lidt penge i bøssen.

- Det går meget fint. Vi har fået samlet nogle penge ind, siger den 15-årig konfirmand.

Penge, der skal gå til asyllejre i Afrika.

Selvom det er tåget og foråret endnu ikke er til at se udenfor, så er de tre drenge og mange andre konfirmander ude med indsamlingsbøsserne i dag.

- Det er lidt halvkoldt, men det går nok, for det går jo til et godt formål, siger Jeppe Lauridsen.

Og de fleste smed da også lidt i bøssen, da de tre drenge bankede på dørene. Det lykkedes de 15.000 frivillige, der i dag var ude at samle ind landet over, at få 11.000 millioner kroner i indsamlingsbøsserne.