Kongelig familie åbnede Legoland

Lørdag åbnede tre store forlystelsesparker.

I dag lørdag er det store åbningsdag i både Legoland i Billund, Universe Science Park på Als og Givskud Zoo. Alle tre attraktioner holder sæsonåbent, og Legoland har også fødselsdag. Halvtreds år som børnenes forlystelsespark.

Lørdag formiddag blev det fejret med så mange besøgende, at de stod i kø for at komme ind, da dørene åbnede klokken ti, og indenfor var det Prins Joachim og Prinsesse Marie, der som æresgæster markerede åbningen.

Legoland oplyser, at de fejrer fødselsdagen ved at opgradere et populært område i parken, Legoredo, mens gæstefavoritten Lego Canoe er blevet totalrenoveret efter 25 år og mere end 18 millioner kanoture.

Lørdag åbnede Prins Joachim og Prinsese Marie og deres børn Legoland. Foto: Per Lund