Kongelige lokker folk til julemarked

Folk strømmede til for at få et kig ind i de kongelige gemakker, da Schackenborg Slot lørdag formiddag inviterede til julemarked på slotspladsen.

- Det er gået over al forventning. Vi har nok haft 1.000 gæster inde i dag. Det er langt flere, end vi havde regnet med.

Ordene kommer fra Christina Hansen, som er oldfrue på Schackenborg Slot.

Og selvom overraskelsen over antallet af gæster lyder helt ægte, så er oldfruen på slottet – som er Prins Joachims og Prinsesse Maries tidligere hjem i Møgeltønder – ikke i tvivl om, at det netop er husets tidligere beboere, der er den nærmest altoverskyggende forklaring på, at så mange valgte at lægge turen forbi slottet i øsende regnvejr lørdag.

Det har jo en betydning, at de kongelige har boet her. De har en helt speciel plads i folks hjerter i hele Sønderjylland. Christina Hansen, oldfrue, Schackenborg Slot

- Det har jo en betydning, at de kongelige har boet her. De har en helt speciel plads i folks hjerter i hele Sønderjylland, forklarer Christina Hansen, mens folk vandrer frem og tilbage på gårdspladsen bag hende.

Åbne stuer på slottet

Det er første gang, Schackenborg holder et reelt julemarked. Sidste år forsøgte slottet sig med otte små boder, men i år er alle sejl sat til.

På gårdspladsen kan man handle i 20 juleboder, som sælger alt fra gourmethotdogs, nissehuer, og antikke smykker til rugbrød, småkager og øl og spiritus.

Men det helt store trækplaster er selve slottet. Tre af slottets stuer er nemlig åbne for offentligheden i forbindelse med julemarkedet. For en flad 50’er kan man komme ind og se en julepyntet spisestue og to andre royale stuer.

I spisestuen er det store spisebord dækket op til 18 personer med Bjørn Wiinblads julestel ”Guirlande”.

- Det er selvfølgelig lidt specielt, for det ikke er hver dag, vi åbner portene op her, så det gør jo, at folk bliver lidt mere nysgerrige på at komme ind og se det hele, siger Christina Hansen til TV SYD.

Fedt at se slottet

Det er fedt. Det er et stort flot gammelt slot, vi har her, som man kan komme ind og kigge på, så det er dejligt. Louise Harvey, København

En af de besøgende er Louise Harvey, som er taget på julemarked på slottet med sine to børn. Til daglig bor hun i København, men hun kommer oprindeligt fra Tønder.

Hun er glad for, at slottet nu er åbent, så man kan komme indenfor og se det:

- Det er fedt. Det er et stort, flot gammelt slot, vi har her, som man kan komme ind og kigge på, så det er dejligt, siger hun inden hun bevæger sig videre.

Louise Harvey besøgte lørdag julemarkedet på Schackenborg Slot sammen med sine to børn. Det gjorde 1.000 andre også. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Oldfrue Christina Hansen havde forventet 1.500 besøgende fordelt over de fire dage, Schackenborg Slot holder julemarked denne december måned.

- Men med 1.000 inde allerede første gang, så skal jeg ud og købe nye forsyninger af alt muligt, inden vi åbner igen i morgen, siger hun glad.

Julemarkedet på Schackenborg Slot kan opleves både i denne og i næste weekend.