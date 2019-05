Kongelige musikere poppede pludselig op på museum

Operasangere og musikere fra Det Kongelige Teater er på miniturné i Danmark. I dag poppede de pludselig op på Vadehavsmuseet.

En helt almindelig tirsdag på Vadehavsmuseet i Vester Vedsted forvandlede sig tirsdag formiddag til noget helt andet end vanligt.

Det Kongelige Teaters ensemble rykkede nemlig ind på museet med en minikoncert midt i udstillingen med to operasangere og fem blæsere. De spiller seks pop up koncerter rundt omkring i Danmark i disse dage.

På Vadehavscentret fremførte musikerne fra Det Kongelige Kapel en række blæserkvintetter.

- For os er det utrolig dejligt at komme ud og møde publikum i øjenhøjde, det gør vi ikke til hverdag, så det er en helt særlig oplevelse, fortæller Joakim Dam Thomsen, solo-oboist i Det Kongelige Kapel.

Pop-Up koncerter rundt om i Danmark

Musikerne spiller seks pop up koncerter på udvalgte steder undt omkring i Danmark i disse dage, og tirsdag eftermiddag giver de også koncert i Kvickly i Ribe.

- Vi forventer nogle personlige oplevelser ved at spille de forskellige steder, men også at bringe et budskab til vores publikum ude i landet, siger Joakim Dam Thomsen.

Medvirkende sangere og musikere er Beate Mordal, sopran, Palle Knudsen, baryton, John Kruse, klarinet

Marie Holzegel Otte, fløjte, Jacob Dam Fredens, fagot, Claudio Flückiger, horn og Joakim Dam Thomsen, obo.