Konsekvenser af massiv forurening undersøges i dybden

Er forureningen fra Grindstedværket skyld i en øget forekomst af visse sygdomme hos borgerne i Grindsted? Det skal en ny sundhedsundersøgelse nu afklare.

I løbet af det kommende år vil borgere i Grindsted og omegn få de første svar på, om man via eksisterende data kan spore en større forekomst af visse sygdomme i deres by sammenlignet med andre byer.

Jeg er glad for, at vi gør det i et samarbejde med borgergruppen i Grindsted, så vi får undersøgelsen til at omfatte de bekymringer, borgerne har omkring specifikke sygdomme. Stephanie Lose, regionsrådsformand, (V)

Hvis der viser sig en overhyppighed, vil Region Syddanmark gå ind i sagen og få lavet en mere omfattende undersøgelse for at afdække en eventuel sammenhæng til forureningerne fra Grindstedværket, skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig tilfreds med, at vi kan rykke så hurtigt på en opgave, der er så kompleks. Og jeg er glad for, at vi gør det i et samarbejde med borgergruppen i Grindsted, så vi får undersøgelsen til at omfatte de bekymringer, borgerne har omkring specifikke sygdomme, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Kompleks undersøgelse

Blandt de sygdomstilfælde, der vil blive undersøgt, er udvalgte kræftsygdomme, neurologiske lidelser, leversygdomme, allergi, spontanaborter, fertilitetsproblemer og misdannelser.

Sundhedsundersøgelsen vil blive opdelt i en registerundersøgelse og eventuelt senere blive fulgt op af en tilbundsgående undersøgelse af sammenhængene mellem sygdomme og forureningerne i Grindsted, hvis resultaterne af registerundersøgelsen giver anledning til det.

Registerundersøgelsen vil blive udført af et forskerhold fra Statens Institut for Folkesundhed, SIF.