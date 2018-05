Konservative støttter modstanderne mod højspændingsledninger

Partiet støtter op bag borgermodstand imod

Det Konservative Folkeparti slutter sig nu til de borgere, der kæmper imod et stort projekt med at hænge højspændingsledninger op i master fra Idumlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse.

Det er statens selskab, Energinet, som vil stille 500 master med en højde på 35 meter op på den 170 km. lange strækning. Det er der heftig modstand imod blandt de borgere, som bor tæt på den planlagte linjeføring, og nu melder de konservative sig blandt deres støtter.

- Det Konservative Folkeparti mener, at det er en dårlig ide at opføre elkabler i luften fra Holstebro til den tyske grænse. Derfor opfordrer partiet energiministeren til at arbejde for en løsning, så de planlagte luftkabler lægges i jorden i stedet. Dermed beskytter vi både naturen og de borgere, der færdes nær kablerne, siger partiets energiordfører, Orla Østerby, og han tilføjer, at partiet er klar til at være med til at finde pengene.

Det er dyrere at grave kablerne ned i jorden frem for at hænge dem op i luften, og det er Energinets argument for at hænge kablerne op.

Det drejer sig om 400 kilovoltkabler, som er en del af den såkaldt 1400 MW-forbindelse Viking Link, som skal transportere strøm til og fra England. Det er et projekt til otte milliarder kroner.

Samtidigt med at Energinet vil hænge ledningerne op fra Idumlund til grænsen, så er selskabet i gang med at pille højspændingsledninger ned i Vejle Ådal. De skal i stedet graves ned i jorden.

