Kontrakter og pokaler skal få børnene til at læse

På Grønvangskolen skal eleverne læse 15 minutter både i og udenfor skolen. En pokal og læsekontrakt skal sørge for, at børnene rent faktisk læser. Det er dog ikke altid, at børnene i 4.G får læst, når de er hjemme.

- Jeg synes, det er lidt sjovt, fordi nogle bøger er lidt spændende, siger Linea Tøstesen fra 4.G.

Nogle gange læser jeg, hvis jeg ikke kan sove, og nogle gange når jeg kommer hjem. Men jeg læser ikke hele tiden, det jeg skal. Linea Tøstesen, 4.G, Grønvangskolen

Hun går på Grønvangskolen i Vejen. Her skal eleverne læse 15 minutter hver dag i skolen og 15-20 minutter, når de kommer hjem. Men det er ikke altid, at eleverne får læst.

- Nogle gange læser jeg, hvis jeg ikke kan sove, og nogle gange når jeg kommer hjem. Men jeg læser ikke hele tiden, det jeg skal.

Det kan da også være fristende at lave alt mulig andet end at læse.

- At se på IPad eller tegne eller noget, siger Linea Tøstesen om ting, som frister mere end bogen.

For et år siden valgte skolen at undersøge, om eleverne rent faktisk læser 15 minutter om dagen, når de kommer hjem fra skole. Undersøgelsen viste, de læste antal minutter derhjemme falder i løbet af 5. og 6. klasse– især hos drengene.

I 4.G. har klasselærer Mia Gotthardsen printet læsekontrakten ud og hængt den op i klassen, så alle kan se den. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Pokaler og læsekontrakter skal hjemme eleverne

I 4.G. har de taget nye midler i brug, som skal motivere eleverne til at få læst. Eleverne skal eksempelvis skrive alle deres læste sider ind i en læsekontrakt, som holder styr på, om eleverne får læst det, de skal. Klasselærer Mia Gotthardsen har også taget en pokal i brug, når en elev har ydet en ekstra indsats.

- Jeg stiller den hen foran den enkelte elev, så dem, der godt kan lige konkurrenceelementet i det, også får en belønning for det. Så alle de andre kan se, at eleven har læst rigtig meget den uge, siger Mia Gotthardsen.

Det er noget, der motiverer eleven Jacob Krammer Jensen.

- Jeg synes, det er sjovt, for så er det på en måde en konkurrence med at komme højest og have læst mest.

Annesofie Sidelmann Boysen er dog ikke helt så overbevist.

- Jeg synes, det er både godt og skidt, fordi man får sat et mål for, hvor meget man skal have læst, men man føler sig også lidt presset for at få læst hele tiden.

Planen er, at der snart skal laves en ny undersøgelse på skolen for at se, om eleverne læser mere, når de kommer hjem fra skole.

Læs også Læsevejleder: Vi er nødt til at samarbejde med forældrene

Læs også Ekspert: Fem gode råd til at få dit barn til at læse