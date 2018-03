Kontrol med svinepest har ikke adgang til førerhuset

Brancheorganisation vil med facebookvideoer advare udenlandske chauffører om faren for smittespredning på deres eget sprog.

Læs også Se video: Ingen adgang for lort

Svinetransporternes førerhuse er privat område for chaufførerne. Derfor foregår eksempelvis desinficeringen af lastbilen i Padborg kun i traileren. Og det kan i sidste ende føre til spredning af afrikansk svinepest, hvis smitten befinder sig på for eksempel et par gummistøvler på gulvet ved passagersædet.

- Vi kommer ikke oppe i deres førerhus, det må vi ikke. Vi ved jo ikke, hvad de har med, siger Dennis Schytt-Nielsen fra Megawash i Padborg, mens han peger på en lille plakat med oplysninger om, hvordan man undgår afrikansk svinepest i Danmark.

- Vi har kun adgang til traileren, så hvis de gemmer nogle støvler, drivplader eller padler, kan vi ikke se det. Hvis de så bruger det hos bondemanden, uden at vi har inspiceret eller kontrolleret det, siger han til TV SYD.

Danske svineproducenter finansierer kontrollen med lastbilerne ved den dansk-tyske grænse, og i øjeblikket er to vaskehaller ved den dansk-tyske grænse i Sønderjylland godkendt til at udføre kontrollen under Danish Transportstandard. Udover Megawash er det Danish Safety Wash, som også ligger i Padborg.

- Vi har meget nøje vurderet, at den store risiko for smitte er traileren. Førerhusene er ret rene, så smitterisikoen er minimal deroppe. Vi koncentrer os om transportkassen, hvor den største risiko er, forklarer Bent Nielsen, afdelingschef for Veterinær & Kvalitetsforhold, Seges, i Landbrug & Fødevarer, til TV SYD.

Videoer målrettet chauffører på flere sprog

Læs også Vildsvin spreder ikke svinepest - det gør mennesker

Landbrug & Fødevarer laver sammen med Fødevarestyrelsen nu en kampagne på Facebook, som indeholder videoer målrettet transportører. Videoerne fortæller på blandt andet engelsk og polsk om alvoren ved et udbrud af afrikansk svinepest, og de regler for smittebeskyttelse, som transportørerne skal overholde.

En video er specifikt målrettet transportører, der kører med grise eller kreaturer i Danmark, som blandt andet minder om reglerne for vask af biler, karantæneregler og regler for madvarer og madaffald. Det oplyser Landbrug & Fødevarer til TV SYD.



- Med Facebook kan vi rette vores videoer til de rigtige målgrupper på de rigtige sprog, så det er et af vores initiativer. Et udbrud af afrikansk svinepest på dansk jord vil have så store konsekvenser, at vi selvfølgelig arbejder med alle tænkelige scenarier for at beskytte vores grise, dansk eksport og danske arbejdspladser, siger Bent Nielsen til TV SYD.

Læs også Chauffører får gratis mad for at droppe madpakken hjemmefra