Koreansk mand dømt for at kopiere Lego

10 måneders betinget fængsel og en bøde på 56.000 kroner. Det er straffen til en koreansk mand for at have krænket Legos varemærkerettigheder.

De koreanske kopiprodukter blev fundet og beslaglagt efter at have været annonceret til salg på koreanske hjemmesider i 2016.

Seoul Southern District Court har nu fundet manden bag alget skyldig og idømt ham ti måneders betinget fængsel og en bøde svarende til 56.000 kroner for at have krænket Legos varemærkerettigheder.

Det skriver Lego i en pressemeddelelse.

Der var tale om kopier af Lego-mærkerne Lepin, Lele og Sy.

Lego-koncernen forfølger konsekvent alle forsøg på at kopiere deres produkter. Senest har Lego ved en kinesisk domstol fået medhold i, at to kinesiske virksomheder ulovligt efterlignede og solgte kopier af kendte Lego-produkter, der var meget tætte efterligninger af Legos Friends-serie - men blot under navnet Bela i stedet for Lego.

Det var første gang, at Lego-koncernen har ført og vundet en sag baseret på uretmæssig konkurrence mod producenter af kopiprodukter i Kina

Læs også Lego vinder kinesisk retssag om kopi-produkter