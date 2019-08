Korn i læssevis giver overarbejdstimer

Danish Argo i Sønder Hygum arbejder på højtryk. Med det gode høstvejr kommer der i disse dage over 100 læs korn ind hver dag.

Solen giver travlhed i disse dage hos mange landmænd. Mejetærskere og traktorer arbejder på højtryk for at få kornet i hus, og det skaber også travlhed, der hvor kornet bliver afleveret.

Hos Danish Argo i Sønder Hygum er overarbejdstimerne mange. Ove Sørensen er lagermedarbejder hos Danish Agro i Sønder Hygum, og han kan ikke altid nå hjem, før arbejdsdagen bliver til natarbejde.

- Det kniber, jeg kan være hjemme til 19.30. Nogle gange bliver den 22.30, og den anden dag var jeg først hjemme klokken 00.30, siger han.

Travlheden skaber kompromisser

Ove Sørensen knokler med at få kornet samlet sammen i bunker. Han har nemlig svært ved at følge med. Traktortrafikken på Danish Agro i Sønder Hygum er stor. Der kommer hele tiden flere læs ind fra de travle landmænd på markerne.

- Jeg kører syv-otte vognlæs, men vi har også en anden vogn, der også kører syv-otte vognlæs om dagen. Det er nu, vi skal have det hjem, siger Morten Hansen, der er markmand.

Han er ikke den eneste traktor, der kommer for at aflevere korn ved Danish Agro i Sønder Hygum, og den travlhed sammen med de mange overarbejdstimer har haft betydning for Ove Sørensens kalender.

- Der har været to weekender nu her, hvor jeg er blevet nødt til at sige nej. Det var til en 70 års-fødselsdag, men jeg har også måtte sige nej til brandværnet, hvor jeg er frivillig brandmand. Sådan er det i disse dage, sige han.

Over 100 læs om dagen

Ove Sørensen er ikke den eneste, der knokler hos Danish Agro i Sønder Hygum. Salgskonsulent Jens Peter Jørgensen styrer vejerboden, og det kræver et overblik at holde styr på de mange læs korn.

- På de travle dage får vi omkring 130 læs korn ind om dagen, siger han.

Det er også Jens Peter Jørgensen, der skal sørge for at tage prøver, der kan fortælle landmændene, hvor meget kornet er værd.

- Vi pakker noget af kornet i en pose, og så i nogle sække med de forskellige kornsorter. Dem sender vi ind til vores laboratorie i Kolding, som så laver den endelige vurdering af kornet, siger salgskonsulenten.