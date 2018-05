Kostbar smykkeudstilling roses til skyerne

En udstilling af ”magtens” kostbare smykker på Koldinghus får fremragende anmeldelser.

“På kanten af det geniale” konstaterer Jydske Vestkysten, mens Kristeligt Dagblad kalder udstillingen ”Magtens Smykker” på Koldinghus for en “imponerende udstilling “.

Og det er bare nogle af de rosende ord, den nye udstilling af kostbare smykker fra hele verden får med på vejen af anmelderne.

I Politiken lægges der heller ikke låg på begejstringen: ”Koldinghus fejrer sig selv med en udstilling, der er så gennemført, at man næsten taber vejret,” skriver det københavnske dagblad – og fortsætter med at beskrive udstillingen som “noget af det mest overlegne, der længe er set på noget dansk museum”

Det er Koldinghus’ 750 års jubilæum, der fejres med en overdådig udstilling af nogle af de kostbare smykker, ordener og medaljer, som ”magtens mennesker” har båret i museets 750 år lange historie. Smykkerne er udlånt til Koldinghus af bl.a. det danske, det britiske og det svenske kongehus, Tiffany i New York, Cartier i Paris, Shamballa Jewels, Napoleonmuseet i Schweiz, Kongernes Samling på Rosenborg, Designmuseum Danmark og andre danske og europæiske museer, virksomheder og private samlere.

Det er magtfuldt. Men især pragtfuldt. Anmeldelse i dagbladet Politiken

Jydske Vestkysten roser ikke kun den imponerende samling, men også den måde, som museet formidler historien om magthaverne gennem de udstillede smykker:

"Magtens Smykker" formår både at imponere med den blotte eksponering af pragt, men brillerer også med en fornem, let tilgængelig historiefortælling, hvor man både ved start og slut tager moderne teknik i brug. Koldinghus-historikerne viser flere gange på udstillingen et formidabelt fortælletalent, hvor man med en simpel opstilling ruller en stor historie op”, skriver Jydske Vestkysten. Kristeligt Dagblad følger trop og skriver:

”Imponerende udstilling med smykker på Koldinghus er ikke bare eventyragtig og overdådig. Den rummer vigtige historier og er en milesten for museet. Hele konceptet er en milesten for museet og slottet. Det har klasse og overskud.”

Udstillingen blev åbnet den 5. maj, af museets protektor, Prinsesse Benedikte, da Dronning Margrethe og hendes søstre besøgte Kolding – og Koldinghus, hvor de beundrede den overdådige samling af smykker.

Udstillingen kan ses frem til den 30. september.