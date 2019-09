Danmarks største stafet i gang: - Kræften sover aldrig

Det næste døgn skal 6300 mennesker holde gang i stafetten i Haderslev for at samle penge ind til kræft.

Ved Damparken i Haderslev kan man lige nu opleve nogle hårdt kæmpende og formentligt svedige personer, som alle sammen går eller løber for at samle penge ind til kræften.

For syvende år i træk blev Stafet for Livet skudt i gang i Haderslev i dag, og allerede nu kan stafettens formand melde om en glædelig dag med plads til at mindes dem, som deltagerne har mistet.

- Det er gået forrygende. Vi er dygtige med at bestille vejret, siger Børge Koch, der selv har oplevet at have kræften tæt inde på livet.

For nogle år siden mistede han en kollega til sygdommen, og det fik ham til at blive formand for Stafet for Livet i Haderslev, og for bare en måned siden mistede han sin søster til kræften.

Stafetten skal være i gang i ét døgn

Sidste år deltog 7200 mennesker i stafetten, og i år har 6300 tilmeldt sig stafetten, der begyndte klokken 12 i dag.

Frem til klokken 12 søndag skal de mange tusinde mennesker holde stafetten i gang, og der er en mening med, at holdene også være ude på den to kilometer lange rute, når solen er gået ned, og duggen er kommet frem.

- Det er et symbol på, at kræften aldrig sover. Det kan være rigtig hårdt at have kræft, og det er det, det skal vise, siger Børge Koch.

For ham er det enormt vigtigt at sætte fokus på en sygdom, som hver tredje dansker får i løbet af et liv.

- Vi er alle sammen berørte af kræften på en eller anden måde, og de penge, vi samler ind, betyder rigtig meget for forskningen, siger Børge Koch.

Det skaber en unikt fællesskab

Med 7200 deltagere sidste år samlede stafetten omkring 1,5 millioner kroner ind, men med lidt færre deltagere i år regner formanden med at samle mellem 1 og 1,2 millioner kroner ind.

For de, der deltager, handler stafetten om meget andet end penge, fortæller Børge Koch. For mellem de mange gå- og løbeture er der tid til at snakke med hinanden, og det giver plads til noget helt særligt.

- Det skaber et unikt fællesskab – for vi får tid til at tale sammen om de oplevelser, vi har haft, og vi kan mindes dem, som vi har mistet, siger formanden.

Ved årets Stafet for Livet i Haderslev deltager 117 hold med mellem 25 og 290 deltagere.

Formanden for Stafet for Livet i Haderslev, Børge Koch, regner med at samle op til 1,2 millioner ind ved årets stafet. Foto: Vibeke Illum Marcussen, TV SYD