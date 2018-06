Kræftpatienter skal til Sønderborg

Ny plan styrker sygehusene i både Sønderborg, Tønder og Aabenraa, lover udvalgsformanden.

Fremover skal sønderjyske kræftpatienter til Sønderborg Sygehus, hvis de skal have medicinsk behandling. Det er et af resultaterne, efter regionsrådet har fordelt opgaverne mellem sygehusene i Sønderborg, Aabenraa og Tønder.

De tre sygehuse udgør tilsammen Sygehus Sønderjylland. Regionsrådet har også besluttet, at sønderjyske hjertepatienter skal til Aabenraa for at få medicinsk behandling. Mens sygehuset i Tønder skal tage sig af de sønderjyder, som kan behandles og sendes hjem samme dag.

- Sygehusene i Tønder, Sønderborg og Aabenraa har hver sin rolle og udgør en stærk helhed med udgangspunkt i lokale forhold. Med beslutningen giver vi hvert af de tre sygehuse en skarp profil, og dermed skaber vi et solidt fundament for den videre udvikling af de tre sygehuse, siger Poul-Erik Svendsen (S), som er formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Gigtpatienter og scanner

Generelt skal akutsygehuset i Aabenraa håndtere de akutte patienter, specialsygehuset i Sønderborg skal primært tage sig af de ambulante patienter, mens sammedagssygehuset i Tønder gør lige præcis dét, som navnet siger.

Sønderborg Sygehus skal renoveres for yderligere 60 til 70 millioner kroner, blandt andet for at gigthospitalet senere i år kan flytte ind i ét af sygehusets tårne.

En anden del af regionens planen er, at sygehuset i Aabenraa får en PET/CT-scanner, der blandt andet kan vise kræft eller betændelse i kroppen.