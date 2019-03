Kræftramte Kasper beamer sig hjem til Løsning

En ny robot gør det muligt for Kasper, der er indlagt på OUH, at holde kontakt med sin klasse hjemme i Løsning.

- Beam mig op, Scotty, er et ikonisk citat fra en science fiction serie fra 60' erne. Beaming var scifi genrens løsning på de store afstande i rummet, nemlig ved at man kan komme fra det ene sted til det andet på 0.5 ligemeget, hvor langt der er, ved hjælp af en transportstråle, en beam på engelsk. Som så meget andet scifi er transportstrålen aldrig blevet til noget, og så alligevel.

På Odense Universitetshospital ligger Kasper, en kræftsdygdom sender ham på hospitalet i lange perioder. Men en robot gør, at han kan holde kontakten med sin klasse hjemme på Løsning Skole og i et vist omfang følge med i undervisningen og i det sociale liv omkring klassen.

Det er en enestående chance for at Kasper kan være social og holde kontakten til sine klassekammerater og venner Kristina Kjærgaard, Kaspers mor

- Børnene er jo vant til at sidde og kommunikere via en skærm. I begyndelsen sagde de, hvornår beamer Kasper, nu siger de bare, hvornår kommer Kasper, fortæller dansklærer Bente Grube Bennetzenn.

Kammeraterne savner Kasper

OUH har 5 roboter af typen Beam +Max, og de har allerede været ude på flere skoler og gøre nytte. Pengene kommer fra Børnecancerfonden.

00:41 Se Kasper spille kryds og bolle gennem robotten. Luk video

- Det føles næsten som om han er her i virkeligheden, fortæller Emma Grønvang fra klassen.

- Men man kommer alligevel til at savne ham, for det er ikke altid, han kan tale, hvis han er til behandling, eller er for træt, fortæller Oscar Griffing fra 4.klasse i Løsning Skole.

- Det er også træls, at han ikke kan komme med udenfor og stå ved sidelinien til fodbold og råbe kommentarer. Han er bare så hurtig.

Forældrene er glade for robotten

Små 100 kilometer væk på OUH sidder Kasper og hans mor Kristina Kjærgaard. De er begge glade for robotten.

- Det er en enestående chance for at Kasper kan være social og holde kontakten til sine klassekammerater og venner. Det, der foregår her, er sygdom og voksensnak. Med robotten får han kontakt i børnehøjde, fortæller Kristina Kjærgaard.

- Det er lidt mærkeligt, men jeg ved jo godt, at jeg kommer til at se dem igen - om et stykke tid, siger hovedpersonen til TV Syd.