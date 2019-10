Kræver undersøgelse af mulige ulovligheder i Haderslevs besparelser

Henning Hyllested vil have beskæftigelsesministeren til at undersøge sagen

- Når der er dygtige juridiske folk på det her område, som mener, det kan være ulovligt, så må vi have ministeriet på banen.

Sådan lyder kritikken fra Henning Hyllested, der nu er klar til at rejse sagen på Christiansborg.

Beskæftigelsesudvalget i Haderslev Kommune vedtog i august måned at der skal ske besparelser på området.

Det betyder at ledige borgerne i Haderslev Kommune risikerer, at der fremover kommer længere sagsbehandlingstid.

Samtidig kan de forvente, at det bliver sværre at komme på førtidspension,ressourceforløb eller fleksjob.

- Det er de mest udsatte mennesker, man udsætter for det her. Man forsøger at fratage dem deres ret til forskellige ydelser, mener Henning Hyllested til TV SYD.

Kritik fra Jura-professor

Det er en af landets førende eksperter på området Kirsten Ketscher som er professor i socialret ved Københavns Universitet der mener at Haderslev Kommunes tiltag er ulovlige.

- Man kan ikke reducere folks individuelle rettigheder, forid man gerne vil have nogle måltal i et budget, siger Kirsten Ketscher.

Læs også Besparelser i jobcenter kan være ulovlige

Også Venstres medlem af Beskæftigelsesudvalget Anni Matthiesen er kritisk overfor de nye regler i Haderslev Kommune.

- Det kan jo godt virke provokerende, når man sådan skriver, at man ønsker at trække sagerne ud for at spare penge på den lange bane. Men jeg håber at hvis nogen mener det er ulovligt, så er det vigtigt, at man klager og får det afprøvet, mener Anni Matthiesen.

Kritikken af de kommende besparelser preller dog af på Haderslevs borgmester H.P. Geil.

- Det er helt fint, hvis nogen tager sagen op med ministeren. Det får os ikke til at ryste i bukserne, for vi er overbeviste om, at vi ikke begår noget ulovligt, siger han til TV SYD.