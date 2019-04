Kraftig blæst øger faren for løbske naturbrande

Der er tirsdag eftermiddag og aften ekstra god grund til at være forsigtig med grill og anden ild udendørs. Den kraftige blæst øger risikoen for, at en lille naturbrand løber løbsk og kommer ud af kontrol.

4.000 kvadratmeter skov blev flammernes bytte, da der ved middagstid opstod brand i et naturområde ved Egtved.

Det lykkedes Trekantsområdets Brandvæsen at hindre, at ilden bredte sig til et hus, der ligger midt i naturområdet. Foto: Localeyes.dk

Det lykkedes mandskab fra Trekantsområdets Brandvæsen at hindre, at ilden bredte sig til et hus, der ligger midt i naturområdet.

Huset er ubeboet, hvorfor ingen mennesker var i fare ved branden, som politiet kun kan gætte på årsagen til.

Når det så oven i købet blæser kraftigt som i dag, så er der al mulig grund til at være ekstra forsigtig med rygning og anden brug af ild i naturen. Halfdan Kramer, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

Det er anden gang på få dage, at der har været ild i et naturområde ved Egtved. Langfredag var det gløder fra grillkul, der satte ild til et grønt område nær et sommerhus.

Læs også Tidlig tørke giver høj risiko for naturbrande

- Som vi har advaret om hele påsken, så er naturen knastør lige nu. Når det så oven i købet blæser kraftigt som i dag, så er der al mulig grund til at være ekstra forsigtig med rygning og anden brug af ild i naturen. Flammerne kan med vindens hjælp hurtigt antænde et stort område og starte en løbsk naturbrand, siger vagtchef Halfdan Kramer, Sydøstjyllands Politi.

Ud over branden i Egtved er der meldinger om flere små naturbrande i Syd- og Sønderjylland, der er taget i opløbet.

- Vi må håbe på, at udsigten til regn de kommende dage holder stik, så vi undgår den helt store naturbrand i den her omgang, siger vagtchef Halfdan Kramer.