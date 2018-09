Kraftig regn giver risiko for akvaplaning

Nattens regnvejr breder sig fra vest og mod øst og nord. I Esbjerg er der faldet kraftig regn i nattens løb - og politigårdens kælder er ramt af indtrængende vand.

- Det er dog den eneste skade som følge af nattens regn, som vi har har kendskab til. Der er faldet store mængder nedbør, så der er grund til at køre forsigtigt på vej til arbejde fredag morgen, hvor vejene er våde og der hurtig kan opstå akvaplaning siger vagtchef Nikolaj Hølmkjær, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Senere fredag morgen har flere biler være indblandet i flere mindre uheld som følge af akvaplaning - bl.a. på Esbjerg-motorvejen.

Akvaplaning

Akvaplaning opstår, når det pludseligt eller langvarigt regner så meget, at vandet ikke kan nå at løbe væk fra vejbelægningen, men står flere millimeter højt over hele vejen og kan danne lange pytter og søer i slidspor i asfalten, i andre forsænkninger i belægningen og i lavninger mellem bakker.

Der sker det, at forhjulene og måske også baghjulene mister vejgrebet, fordi dækkene ikke kan trænge ned gennem vandlaget og få fat i vejbelægningen. Dækkene sejler bogstavelig talt.

Kilde: DMI