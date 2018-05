Kraftig regn og skybrud på vej

DMI advarer om oversvømmelser, nedsat sigtbarhed og aquaplaning.

Torsdag kr. himmelfartsdag 10. maj begyndte smukt og blidt i solens morgenrøde, men der er heftig nedbør på vej.

Mens solsorten sang dagens første sollys op, udsendte Meteorologisk Institut varsel om kraftig regn og skybrud fra 14-tiden i dag over hele Syd- og Sønderjylland.

Det betyder, at lavtliggende områder er i fare for at blive oversvømmet, kældre kan tage vand ind, der kan ligge vand på kørebaner og i viadukter med dertil hørende risiko for aquaplaning, altså at en bil mister kontakten med kørebanen, og der er risiko for nedsat sigtbarhed.

DMI forventer, at der falder mellem 25 og 35 millimeter regn på seks timer, og lokalt vil der være risiko for skybrud, hvor der falder mere end 15 millimeter vand på en halv time.

Varslet gælder frem til midnat.