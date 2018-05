Kraftig torden med lyn har givet flere brande i nat

Kraftige regn- og tordenbyger har natten til tirsdag ramt især den østlige del af Sønderjylland. Politiet melder om flere brande, som man tror skyldes lynnedslag.

DMI udsendte i nat ved 02-tiden et varsel om regn- og torden med lyn, som i natte- og morgentimerne bevæger sig op over det østlige Jylland og det vestlige Fyn.

Her ses lynenes natlige færd tydeligt. Foto: DMI

Syd- og Sønderjyllands Politi melder tirsdag morgen om en stribe brande, hvor det efter al sandsynlighed er lynnedslag, der er er årsagen.

- Vi har meldinger om brande i bl.a Augustenborg, Egernsund, Haderslev og aabenraa-området. I Augustenborg slog lynet ned i et træ, der brød i brand og flammer fra træet bredte sig til fire parkerede biler, siger vagtchef Ivan Gohr Jensen, Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

I Bolderslev blev et hus voldsomt raseret af en brand, som der blev slået alarm klokken 01.33. Der befandt sig syv personer i huset, som alle slap ud i tide.

Syd- og Sønderjyllands Politi skal nu have undersøgt de forskellige brande næmere for at få fastslået om de alle skyldes lynnedslag.

Tyveri- og brandalarmer er også i stort omfang gået i gang under tordenvejret uden, at der har været nogen grund til det.

DMI har ved 06-tiden udsendt et nyt varsel om kraftig regn og torden, der gælder frem til middag for bl.a. trekantområdet, mens det skulle være slut med torden længere sydpå.