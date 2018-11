Krans på sønderjyske krigsgrave i Frankrig

Prins Joachim og prinsesse Marie er søndag eftermiddag til mindehøjtidelighed for de faldne soldater i Første Verdenskrig på den sønderjyske kirkegård i Braine i Frankrig.

Prins Joachim og prinsesse Marie deltog søndag eftermiddag i en mindehøjtidelighed for faldne sønderjyder under Første Verdenskrig i Braine, der ligger i den nordlige del af Frankrig tæt på byen Reims.

Braine rummer en sønderjysk kirkegård og mundelund, hvor 79 faldne sønderjyder ligger begravet.

Ud over kongehuset var også repræsentanter fra seks syd- og sønderjyske kommuner med ved mindehøjtideligheden i dag. De seks kommuner var helt eller delvist tyske fra 1864 til genforeningen i 1920.

Se video af de seks danske borgmestre og viceborgmestre lægge blomster til minde om de faldne sønderjyske soldater fra Første Verdenskrig på kirkegården i Braine.

Fra Haderslev Aabenraa og Tønder havde de tre borgmestre - henholdsvis H.P. Geil (V), Thomas Andresen (V) og Henrik Frandsen (V) - taget turen til Frankrig for at deltage i søndagens ceremoni.

Sønderborg, Vejen, Kolding samt Esbjerg kommuner havde sendt deres viceborgmestre i form af Stephan Kleinschmidt, Slesvigsk Parti, Morten Thorsøe (V), Søren Rasmussen (DF) og Susanne Dyreborg (DF) til at lægge kranse ved .

Krigskirkegården blev officielt indviet i den 15. juni 1924 på jord, som den franske stat havde stillet til rådighed.

Nu en mindelund for alle faldne sønderjyder

Ved indvielsen af kirkegården i 1924 var der 50 soldatergrave. Tallet er siden øget til 79.

I 2012 blev kirkegården gennemgribende renoveret for 1,4 millioner kroner og kunne genindvies i juni 2013 med deltagelse af blandt andet Prins Joachim.

Den 15. juni 2013 blev Den Sønderjyske Kirkegård i Braine, Frankrig genindviet. Mange sønderjyder rejste derned for at se den nye mindelund for faldne sønderjyder fra Første Verdenskrig. Også Kirstine Rasmussen fra Simmersted var med, og i udsendelsen fortæller hun om Jørgen, Søren og Niels, tre brødre fra Simmersted, som drog i krig. Kirstine har arvet alle breve og postkort fra og til de tre brødre og Sørens kone, som også hed Kirstine. Brevene fortæller om en rejse gennem krig, kaos og ulykkelig kærlighed.

I forbindelse med renoveringen af kirkegården blev stedet omdannet til en mindelund for alle faldne sønderjyder fra Første Verdenskrig og ikke blot de 79 faldne, der er begravede på stedet.

I den forbindelse blev der sat 10 glastavler op med indgraverede navne på 5.533 faldne sønderjyder fra Første Verdenskrig.

Navnene på mindetavlerne blev fundet i et samarbejde mellem Landsarkivet for Sønderjylland, Sønderborg Slot, Landsarkivet for Sønderjylland og en gruppe frivillige med interesse for slægtsforskning og lokalhistorie.

TV SYD bringer mandag den 2. november indslag fra mindehøjtideligheden på den sønderjyske kirkegård i Frankrig.

Kilde: Museum Sønderjylland