Ville i kontakt med ekskæresten: Kravlede 6 meter op ad nedløbsrør og knuste rude

En kvinde fik sig en ubehagelig overraskelse omkring klokken 01 i nat. Hendes ekskæreste var så desperat for at komme i kontakt med hende, at han tog hele turen fra Fyn til Esbjerg for at komme i kontakt med hende.

Ved ankomsten kravlede den 27-årige ekskæreste seks meter op ad et nedløbsrør og knuste en rude for at komme i kontakt med kvinden.

Hun havde tilsyneladende ikke lyst til at snakke. Den 27-årige blev derfor anholdt og sigtet for husfredskrænkelse.

- Så må vi håbe, at han holder sig væk for fremtiden, lyder det fra vagtchefen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.