Krea Kongen Jul: 9-årige Kasper elsker at være kreativ

Sammen med sine brødre har Kasper lavet et nyt terrassebord ud af gamle brædder, ligesom de også har bygget en hytte i haven. Men her stopper det ikke.

- Vi har også lavet fuglekasser, for det er vigtigt, at dyrene også har det godt, siger Kasper.

I sin fritid er Kasper spejder, og det er han langt fra alene om.

Hans ældste storebror Anders er også spejder, og da Anders blev konfirmeret, kreerede Kasper sammen med sin anden storebror en kage med blandt andet et telt og bål på toppen.

Det uperfekte er perfekt

At Kasper løber med ugens sejr, er noget, som gør indtryk på hans mor, Lisbeth.

Ikke alene er det stort, at hendes søn har vundet, men hun er også glad for, at Kasper har mulighed for at deltage i en konkurrence som Krea Kongen Jul, for det vigtigste er at være med.

- Jeg synes, det, at hylde det uperfekte, er så fantastisk. Jeg bliver så hjertevarm over, at der er plads til den slags. Der er efterhånden meget fokus på en perfekthedskultur, hvor alt skal være snorlige. Det vigtigste er at være med, og at man gør sit allerbedste, siger hun.