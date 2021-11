Krea Kongen Jul: Gunner Kristensens nisselandsby er til glæde for børnene i hjemmet

Et landskab der har været under udvikling i 25 år, hvor nye ting er kommet til og gamle ting erstattet, af noget der er pænere.

- I starten fyldte det ikke ret meget. Vi havde et lille bord, hvor det kunne stå. Men jeg syntes der skulle mere til, og så måtte vi jo få et større bord, siger Gunner Kristensen.

Nydt af mange børn

Gunner Kristensen og hans kone har selv to børn, og de har altid været glade for nisselandsbyen. Det har været en fast juletradition for dem, at de skulle ind og se, hvad deres far nu havde fundet på.

- Vores børn har altid elsket jul. Ikke kun nisselandsby, alt bliver pyntet op til jul herhjemme, siger Gunner Kristensen.

Men det er faktisk ikke kun deres egne børn, der har nydt nisselandsbyen - det er der rigtig mange der har gennem tiden.