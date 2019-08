Krematorium blev røg- og sodskadet

Aabenraa Krematorium er så røg- og sodskadet efter en brand mandag aften, at det er ude af drift.

Branden opstod mandag aften, mens krematoriets ovn var i drift og omkring 1.100 grader varm indvendig.

En af krematoriets ansatte opdagede pludselig røg omkring en el-ledning udenfor ovnen. Da den ansatte ikke umiddelbart selv kunne stoppe røgudviklingen, tilkaldte han brandvæsenet.

Slukningskøretøjer og mandskab fra Brand & Redning Sønderjylland mødte hurtigt op og fik kontrol med situationen og konstaterede, at der var sket omfattende røg- og sodskader i både krematoriet og det tilstødende kapel.

- Vi er tirsdag formiddag ved at vurdere skadernes omfang og fastslå brandens årsag. Desværre forventer vi, at der går nogle dage inden, at krematorium og kapellet atter kan tages i brug, siger Morten Hansen, administrationschef, Aabenraa Sogn, til TV SYD.