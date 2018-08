Krigsfly skudt ned over Mandø: Følelserne fik frit løb på 75-årsdagen

Familiemedlemmer til de overlevende fra flybesætningen mødtes i dag på Mandø. De var dybt taknemmelige for øboernes indsats dengang.

Regn og hagl og blæst væltede ned over de canadiske gæster. De var kommet til Mandø for at ære de syv besætningsmedlemmer i et bombefly, der blev skudt ned over vadehavsøen for 75 år siden.

De tre døde besætningsmedlemmer fik hver en rose kastet i vandet en efter en. Mens de gled væk i bølgerne, kom tårerne frem på flere af de canadiske familiemedlemmer. Blandt andet Diana Ridley, datter af piloten Roy McLernon.

- Jeg er lykkelig over at være en del af denne vidunderlige og følelsesladede genforening, sagde hun, inden hun fik en klump i halsen og måtte rømme sig.

Natten mellem den 23. og 24. august 1943 nordvest for Mandø blev bombeflyet Halifax V DK261 ramt på vej hjem fra en bombetogt til Berlin. Seks af de syv besætningsmedlemmer sprang ud med faldskærm. Den syvende var formentlig død i luften, da et tyske jagerfly fik ram på Halifaxen. Af de fire overlevende blev de to straks taget til fange.

Smuglet til Esbjerg

To andre blev gemt af Mandø-boere på trods af, at tyske soldater ledte grundigt efter dem. Den ene blev hjulpet afsted med anvisninger på, hvor han skulle gå hen. Han blev imidlertid afsløret af tyskerne. Men det lykkedes for beboerne at sejle piloten McLernon til Esbjerg, hvor modstandsbevægelsen tog imod ham og senere fik ham til Sverige.

- Vi er da stolte over, at vi har hjulpet, så godt man kunne. For der var jo nogle af dem, der blev taget til fange, så tanken om, at kunne vi have gjort det bedre, er der også. Men vi er stolte af det, og det er noget, der er blevet fortalt om gennem generationerne herovre, siger Lisbeth Bunde, Mandø Museum.

"De bør være stolte"

- Stolte? Jamen det bør de også være. Det har de al mulig grund til at være. Vi er dybt taknemmelig overfor dem, og vi vil aldrig glemme det. De hjalp med risiko for deres eget liv, siger Diana Ridley.

Piloten Roy McLernons uniform blev gravet ned og senere gemt i skunk i lejlighed. Nu ses den på Mandø Museum. Foto: Finn Grahndin

På Mandø museum er der et lille rum, hvor historien bliver fortalt. Med vragdele, modelfly af en Halifax, fotos og plancher. Men også bombeskytten Jim Plenderleiths faldskærm, som senere blev syet om til en dåbskjole.

- Den blev brugt af min datter, da hendes barn skulle døbes, siger Lissi Holm Bundesen, hvis afdøde mand hjalp med at tolke mellem besætningsmedlemmernes engelske og beboernes danske sprog.

Man kan også se piloten McLernons uniform. Inklusiv hul i bukserne.

- Han kommer faktisk lidt til skade, da han springer ud med sin faldskærm, fortæller Lisbeth Bunde.