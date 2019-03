Haveejer finder maskinpistol og hundredvis af patroner

Under arbejde i haven fandt borger våben, der formentlig stammer fra anden verdenskrig.

Vinteren er slut, og en borger i Bramming gik lørdag i gang med at grave ud til en ny carport. Her fik han sig noget af en overraskelse.

Han stak spaden i mulden og gravede sig ned til en tyskproduceret maskinpistol og mellem 200 og 300 skarpe patroner. Maskinpistolen er af typen MP40 Schmeisser, der blev brugt under besættelsestiden.

Politiet hentede våben

Syd- og Sønderjyllands Politi rykkede ud og hentede både pistol og patroner.

Vi vil vurdere, om det skal destrueres, eller om et museum kunne være interesseret. Erik Lindholdt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Vi har taget det med ind på stationen i første omgang. Så skal det vurderes, om det skal destrueres, eller om et museum kunne være interesseret, siger vagtchef Erik Lindholdt.

Han tvivler dog på, at maskinpistolen egner sig til et museum, for den er meget rusten efter alle de år i mulden. Der blev også fundet en ammunitionskasse, men det er næsten rustet væk.

Måske gravet ned af frihedskæmpere

Ifølge vagtchefen er det ikke usædvanligt, at man finder våben fra krigens tid.

- Det sker af og til. Nogle gange finder vi det i jorden, andre gange i nogle hulrum. Der var mange steder, det blev gemt, siger Erik Lindholdt.

Ikke kun ukrudt & forårsblomster, der dukker op af jorden på denne årstid. En beboer i Bramming fandt under gravearbejde i baghaven denne MP40 + en stor mængde ammunition. Stammer formentlig fra besættelsestiden. #politidk pic.twitter.com/NrZRDghA34 — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 30, 2019

At dømme ud fra den måde, våbnet og ammunitionen var gemt væk, gætter han på, at det har tilhørt lokale frihedskæmpere.

- Tyskerne afleverede det jo bare. Når det er gemt væk på den her måde, er det nok mest sandsynligt, at det er våben, som frihedskæmpere har fået fat på, siger han.

Læs også Farlig ammunition fra anden verdenskrig skal fjernes fra strand