Krigsveteran vinder sølv i sejlads

Johan Høeg Hansen vandt søndag sølv ved Invictus Games i Australien.

Tidligt søndag morgen lykkedes det for veteranen, at sejle medajler hjem, sammen med sine tre holdkamerater, da finalesejladsen blev afholdt i farvandet ud for Sydney.

Johan Høeg Hansen er en af 25 danske deltagere ved Invictus Games, der et stort multisportstævne for skadede krigsveteraner stiftet af britiske Prins Harry.

Veteranen fra Vejle lider af PTSD, og har brugt de sidste otte måneder på at træne sig op til konkurrencerne i Australien. I august måned var han med på træningslejr i Vejen, hvor Johan Høeg Hansen gav Kronprins Frederik gode tips til bueskydning.

Allerede torsdag får Johan Høeg Hansen mulighed for at vinde nye medaljer, når der netop er bueskydningskonkurrence.