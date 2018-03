Krisemøde om ødelagt strandpromenade

De seneste dages blæst og vand har været lidt for meget for den nye strandpromenade i Sønderborg, der nu er ødelagt. I dag var der krisemøde.

Der er ikke meget tilbage af den nye strandpromenade i Sønderborg, der har kostet kommunen 26 millioner kroner at bygge.

De seneste dages hårde vejr har ødelagt promenaden. I dag blev der afholdt krisemøde.

- Det er rigtig, rigtig trist at se det her, og jeg troede nærmest ikke mine egne øjne og ører, da jeg fik det at vide. Så derfor haster det også med at finde ud af, hvordan vi kommer videre, siger Aase Nyegaard, der er formand for Miljø- og Teknikudvalget og medlem af Fælleslisten i Sønderborg.

Kommunen mødtes i dag med entreprenører og rådgivere, der skal være med til at opklare, hvorfor det er sket, og hvem der skal betale for det.

Om der er tale om en fejlkonstruktion, vidste Aase Nyegaard ikke, da TV SYD talte med hende tidligere i dag.

- Så længe jeg ikke har fået en status over det her forløb, så har jeg svært ved at svare på rent fagligt, hvad der er grunden til det her. Men der er i hvert fald sket nogle fejl, fortæller hun og understreger, at ansvaret ikke kan blive placeret nogen steder, før de ved, hvad der er sket.

Mandag eftermiddag oplyser Aase Nyegaard til TV SYD, at hun endnu ikke ved, hvad der er kommet frem på krisemødet, og at der ikke er noget nyt i sagen.

