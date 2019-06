Altinget: Kristendemokraterne kommer ind i Sydjylland

Marianne Karlsmose - spidskandidat for Kristendemokraterne i Sydjyllands Storkreds - står til at komme i Folketinget. Det vurderer professor Kasper Møller Nielsen i en ny geografisk progonose for Altinget.

Kristendemokraterne har ikke opnået stemmer nok til at komme i Folketinget siden valget i 2001, men denne gang er der meget, der tyder på, at partiet igen bliver repræsenteret. Det skriver Altinget på basis af en geografisk prognose udarbejdet af professor Kasper Møller hansen. Partiet når ganske vist ikke op over spærregrænsen på landsplan, men da Kristendemokraterne står meget stærkt i Vestjyllands Storkreds, vurderer prognosen, at Kristian Andersen fra Ringkøbing-Skjern vil opnå stemmer nok til et kredsmandat. Udløser tillægsmandater Det udløser yderligere to tillægsmandater, som i så fald går til partiets spidskandidat - og tidligere formand - Marianne Karlsmose i Sydjyllands Storkreds og til den konstituerede formand Isabella Arendt, der er spidskandidat i Østjyllands Storkreds. Isabella Arendt står til et tillægsmandat i Østjyllands Storkreds. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix Prognosen peger derudover på at såvel Nye Borgerlige samt Stram Kurs vil få et mandat hver i Sydjylland. Holder forudsigelserne stik vil det betyde valg til Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og Carsten Normann Munk fra Stram Kurs. Blandt de øvrige partier står de konservative til igen at komme ind med et enkelt mandat - det samme gør SF. Begge partier mistede deres repræsentation i Sydjyllands Storkreds ved valget i 2015. Socialdemokrater fra fem til seks Socialdemokraterne står i prognosen til en fremgang fra fem til seks mandater, mens Det Radikale Venstre, Venstre og Enhedslisten står til et uændret mandattal i forhold til 2015. Dansk Folkeparti går ifølge prognosen fra Altinget tilbage fra seks til fire mandater, mens Liberal Alliance står til at miste et af de to mandater, der blev resultatet af valget i 2015. Altinget og professor Kasper Møller Hansen udarbejder prognosen på baggrund af godt 17.000 interviews, som er vægtet i forhold til Altingets seneste snit af målinger. Usikkerheden er ifølge Altinget mindre end to procentpoint.