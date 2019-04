Finalebrag: Kristian fra Horsens vinder X Factor 2019

Den unge horsensianer Kristian Kjærlund har fredag aften sejret i dette års udgave af X Factor.

Til stående klapsalver og med guldkonfetti væltende ned fra oven kunne Kristian Kjærlund fredag aften lade sig hylde som vinder af 2019-versionen af det populære sangprogram X Factor, der for første gang blev sendt på TV2.

Kristian Kjærlund og hans mentor i programmet, Thomas Blachman, tog sejren på Kristian Kjærlunds hjemmebane i Forum Horsens foran de to yngre konkurrenter Benjamin Rosenbohm og Live Vogel.

Da han blev udråbt som vinder, stod horsensianeren fuldstændig lamslået tilbage på scenen foran et udsolgt Forum Horsens.

Kristian Kjærlund sang i løbet af finaleaftenen det britiske rockband Arctic Monkeys hit ’Do I Wanna Know?’ og den new zealandske singer-songwriter Lordes ’Green Light’, som han fik stor ros for af de tre dommere. Derudover sluttede Kristian Kjærlund aftenen med sin egen vindersang, der har fået titlen ’Lost & Profound’.

Den 23-årige vinder har ud over æren vundet en pladekontrakt med Sony Music og spilletid på sommerens Skanderborg Festival, der er Danmarks næststørste festival og som for mange er kendt under kaldenavnet Smukfest.

Som en del af pladekontrakten venter der også Kristian Kjærlund et to-ugers ophold i et musikstudie på den spanske ø Ibiza, hvor han skal indspille musik med et professionelt team.