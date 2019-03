Kristinas far drak og gav hende følelsen af forkerthed, skyld og skam

Over 100.000 danskere er afhængige af alkohol. Nu skal ny kampagne få flere af dem i alkoholbehandling.

Lyden af en proptrækker, der hiver korkproppen op fra vinflaskens top kan bringe de værste minder frem hos børn af alkoholikere.

Lugten af åbnede øldåser, der stadig er halvt fyldte, flyder rundt om i hjemmet, mens frygten for, om far eller mor nu igen er påvirkede af alkohol, lever i hovedet.

Det er virkeligheden for mange børn i Danmark. 122.000 børn vokser nemlig op i et hjem med alkoholmisbrug, oplyser TUBA, der er en selvstændig organisation ejet af Blå Kors Danmark, som tilbyder terapi og rådgivning til børn af alkoholikere mellem 14 og 35 år.

Jeg forstod ikke min fars problemer, før jeg blev teenager. Men mit liv var præget af usikkerhed og svigt. Kristina Stenled Larsen, optiker, Strib

Én af de børn har været Kristina Stenled Larsen fra Strib. Hendes far drikker ikke længere, men han hørte til blandt de 140.000 danskere, der er afhængige af alkohol, og det påvirkede datteren Kristina.

- Jeg forstod ikke min fars problemer, før jeg blev teenager. Jeg følte mig ikke som de andre. Jeg følte forkerthed, skyld og skam, siger Kristina til TV SYD

ALKOHOLMISBRUG 122.000 børn fra 0-18 år vokser op i et hjem med alkoholmisbrug

140.000 danskere er afhængige af alkohol

Ifølge tal fra Sundhedsdatastyrelsen blev omkring 7.650 unikke borgere indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling i 2017 Kilde: Alkohol & Samfund, Trygfonden og Blå Kors

Ny kampagne skal hjælpe børn ud af mareridt

Nu vil ny kampagne gøre op med det mareridt ved at få flere i alkoholbehandling. Kampagnefilmen er fra Alkohol & Samfund og Trygfonden, og 10 kommuner i Syd- og Sønderjylland deltager i kampagnen.

– Alkoholproblemer har altødelæggende konsekvenser for de familier, der bliver ramt. For børnene og for ægtefællen eller samleveren. Men også for den, der drikker så meget, at han eller hun risikerer at miste både familien, jobbet og vennerne. Derfor er det så uhyre vigtigt, at familier får hjælp i tide – og det gør alt for få desværre i dag, siger Peter Konow, der er direktør i Alkohol & Samfund, i en pressemeddelse.

Ifølge nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen blev omkring 7.650 unikke borgere indskrevet i offentligt finansieret alkoholbehandling i 2017, og tallet har været nogenlunde stabilt.

Endnu flere kan nu få hjælp

Efter Kristina er blevet voksen, er hendes far kommet ud af sit alkoholmisbrug, og Kristina har fået hjælp i organisationen TUBA i Kolding.

Det er så uhyre vigtigt, at familier får hjælp i tide – og det gør alt for få desværre i dag. Peter Konow, direktør, Alkohol & Samfund

- TUBA formår at samle alt det kaos, jeg har i mit hoved, til noget, der giver mening, og som jeg kan bruge til noget, siger Kristina, og for lidt siden har endnu flere fået mulighed for at få hjælp i TUBA.

TUBAs nye afdeling ligger i Fredericia og åbnede i januar, og allerede nu har 18 unge kontaktet afdelingen for at få hjælp. I dag var der åbningreception på Dronningensgade 97 i Fredericia.

- TUBA er virkelig et fedt sted. Jeg oplever stadig at have problemer indimellem. For bare tre måneder siden ramte jeg en mur, men TUBA hjælper mig, så jeg kan komme videre hver gang, jeg falder, siger Kristina.

Alkohol & Samfund og Trygfondens kampagnefilm kører fra mandag den 4. marts til den 17. april på sociale medier, udvalgte tv-kanaler samt på plakater i gadebilledet.

Se kampagnefilmen her: http://hope.web01.magenta-aps.dk/ftp-lager/alkoholkampagne2019/Film-til-...