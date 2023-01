Juraprofessor: Hensyn til borgerne fejet af bordet

DF vil fikse loven

Men sagen stopper ikke her. I sidste uge stillede både SF og Dansk Folkeparti en stribe spørgsmål til transportminister Thomas Danielsen (V).

Blandt andet om, hvorvidt han opfatter 25.000 som en rimelig sanktion. Om man bør kompensere de borgere, som allerede har betalt over 25.000 kroner. Og om det er borgernes skyld, at de ikke blev tilstrækkeligt informeret. Thomas Danielsen har endnu ikke svaret på de mange spørgsmål, men skriver onsdag til TV SYD:

"Når man kører rundt uden ansvarsforsikring, spiller man hasard med andre menneskers liv og økonomi. Målet med dagsgebyret er derfor at få nedbragt antallet af uforsikrede køretøjer. Her har ordningen været yderst effektiv, idet den har nedbragt antallet af uforsikrede køretøjer med cirka 80 pct. Det er selvfølgelig vigtigt, man er klar over, at ens bil er uforsikret, og derfor må man også forvente, at DFIM i lyset af de her sager gør en ekstra indsats for at kontakte borgere."

Folketingsmedlem Peter Kofod (DF) er utilfreds med det svar, ministeren har givet TV SYD.

- Der er ikke så meget kød på ministerens svar. Når det offentlige tillader en privat aktør at opkræve dagsgebyrer, så bør der være en kontrol af, om borgerne bliver klemt. Det virker som om, man har lavet loven og derefter glemt alt om den. Vi må have kigget på systemet én gang til for at se, om alt er i orden, og ellers må vi jo fikse loven, siger Peter Kofod.