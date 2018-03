Kroejer: Grænsehegn er drastisk

Ikke alle byder det nye vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse velkommen. En af dem er Poul Wendicke, der bor lige ved grænsen.

Efter sommer kommer der til at gå et 1,5 meter højt hegn fra kyst til kyst ved den dansk/tyske grænse.

Grænsehegnet skal forhindre, at vildsvin kommer ind i landet og bringer den afrikanske svinepest med sig.

Men ikke alle er lige glade for at lukke vildsvinene ude af landet på den måde.

- Det virker ret drastisk at sætte et hegn op, og for os almindelige mennesker lyder det endda en smule overdrevent, siger Poul Wendicke, der er ejer af Grænsekroen, der ligger 450 meter fra grænsen.

Han er usikker på, om det er nødvendigt at bygge et hegn for at holde vildsvinene ude, og om det i virkeligheden kommer til at have nogen effekt.

Udover blot en psykologisk effekt på os mennesker.

- Et 70 kilometer langt hegn - kunne vi måske ikke regulere vildsvinesygdommen på en anden måde? Spørger Poul Wendicke.

Han frygter, at hegnet kommer til at være en begrænsning.

- De åbne grænser, vi har i dag, de lukkes jo sådan lidt indirekte af, siger han.

