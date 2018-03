Kromand: Pris er bedre end en Michelinstjerne

Agerskov Kro og Hotel er for tredje år i træk kåret som årets hotel.

- Det er bedre end at få en Michelinstjerne, siger Peter Otte, kromand på Agerskov kro og Hotel, når TV SYDs reporter spørger ham, hvor fedt det er at blive kåret som årets hotel for tredje år i træk. Her er hans fordi:

Det er bedre end at få en Michelinstjerne. Peter Otte, kromand, Agerskov kro og Hotel

- Det er gæsterne, ikke et eller andet panel, men gæsterne selv, der kårer os. Det er det bedste, siger kromanden.

Prisen uddeles af den landsdækkende hotelkæde, Small Danish Hotels, der har hjemsted i Horsens.

Mød Peter Otte i klippet øverst i artiklen.

For tredje år i træk er Agerskov Kro og hotel kåret som årets hotel. Foto: Per Lund

