Kromutter er helt oppe at køre over uventet stork

En uventet stork er landet i reden i Brøns, og det har fået Ellen Hansen i et vældigt humør.

I 22 år har det røde næb, de sorte og hvide fjer og de baskende vinger fløjet forbi reden i Brøns. Men onsdag besluttede en stork sig for at baske sin fjerdragt ned i den efterladte rede.

Her har den gemt sig i næsten et døgn, og den uventede gæst har fået nogle af byens borgere til at blive meget begejstrede.

- Min mand og jeg kom kørende fra Løgumkloster, og så holdt der en ligbil, hvor folk stod og tog billeder. Jeg syntes, det var respektløst, lige indtil de sagde: Kig op i reden. Dér så jeg storken, og så var det pludseligt helt okay, at de fotograferede, fortæller Ellen Hansen.

Jeg synes, han er en Boris. Det håber jeg da. Men vi kan også bare kalde ham Boris-Harald. Ellen Hansen, forpagter, Brøns Kro

Storken skal måske hedde Boris-Harald

Hun er forpagter af Brøns Kro, og fra den er der udkig til reden, hvor storken har slået sig ned.

Allerede ved 10-tiden i dag fløj den derfra igen, men det har ikke forhindret Ellens datter i at give den ny og særlige nabo et navn.

- Han hedder Boris. Min datter kom og sagde, at han skulle hedde Boris – og så blev det Boris. Det, synes jeg, er et fedt navn til en stork, siger hun.

Men det er ikke alle byens borgere, der er enige i, at storken skal døbes Boris. Nogen af dem, TV SYD talte med, foreslog, at den skulle hedde Harald, og det er da heller ikke et navn, som Ellen er helt afvisende over for.

- Jeg synes, han er en Boris. Det håber jeg da. Men vi kan også bare kalde ham Boris-Harald, siger Ellen og griner.

Ellen Hansen håber, at stork finder kæreste

Og Ellen har faktisk været i et vældigt humør, lige siden i går, hvor storken baskede sine vinger ned i reden.

- Jeg har været rigtig glad, og telefonen har jo heller ikke stået stille. Folk har ringet og spurgt mig, om jeg har set storken. Selvfølgelig har jeg da set ham, understreger kromutteren og fortæller, at storken virkelig har puslet i reden.

Det giver Ellen håb om, at storken vender tilbage igen.

- Jeg håber, at han finder en kæreste i nærheden. Det betyder rigtig meget for byen at have en stork. Vi har jo været en storkeby i mange år. Men det handler bare om at være optimistisk, siger Ellen.

Udstoppet stork bor i loftet

Det kan godt være, at det er første gang i 22 år, at en rigtig stork lander i reden i Brøns, men byens kro har faktisk sin helt egen, dog udstoppede stork boende i loftet. Og her har den hængt siden 1992.

- Den legede med nogle el-ledninger, og det døde den af. Så den daværende kro-ejer fik den udstoppet med vingefang, og den har fået lov at blive hængende i kroen, så længe jeg er der, fortæller Ellen.

