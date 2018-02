Kronisk syge bruger fodbold som medicin

Fodbold og socialt samværd var i højsæde lørdag, da 80 fodboldentusiaster var samlet i Egtvedhallen. Fælles for de 80 deltagere er, at de enten har fysiske eller pykiske skavanker.

Fodbold giver livskvalitet. Det er der mange, der ved. Og fodbold er ikke kun for dem med den bedste kondition og boldhoved.

Det er hele mit liv, og jeg spiller meget. Også for at vinde. Chantal Kamstrup, psykisk udviklingshæmmet, Viborg

Lørdag mødtes 80 mænd og kvinder i Egtvedhallen for at spille en fodboldturnering. Fælles for alle deltagere er, at de enten er psykisk eller fysisk handicappet.

En af deltagerne var Chantal Kamstrup. Hun har spillet fodbold siden hun var 12 år, er psykisk handicappet og bor derfor i et bofællesskab med ligesindede. Hun elsker at spille fodbold:

Bjarne Tækker deltager også. Han har lider af sygdommen Parkinson, som ofte give stive muskler og træge bevægelser. Han spiller fodbold for at holde kroppen i gang:

- Det er for at komme ud at røre sig lidt med ligestillede, det er godt. Også det sociale.

Det er andet år turneringen løber af stablen, og i år er der 80 tilmeldte, fortæller arrangør Kennth Rosenberg.

- Vi arrangerer stævnet, så deltagerne kan møde mennesker, der er i samme situation. Vi gør det også for at udbrede kendskabet til, at motion som fodbold og socialt samvær sagtens kan dyrkes af folk med kroniske sygdomme. Det giver livskvalitet. Specielt fodbold er god træning for os, der har problemer med balance og stivhed, fortæller Kenneth Rosenberg.