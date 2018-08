Kronprins Frederik besøger veteraner på træningslejr i Vejen

Kronprins Frederik besøger fredag formiddag 25 danske krigsveteraner, der er samlet i Vejen Idrætscenter til den sidste træningslejr, inden de skal deltage i et stort veteranstævne i Sidney.

De 25 deltagere på det danske hold til Invictus Games 2018 mødtes torsdag i Vejen til den fjerde og sidste træningssamling for hele holdet, inden det store idrætsstævne finder sted i den olympiske by i Sydney i slutningen af oktober. Træningssamlingen slutter søndag.

Fredag formiddag får deltagerne besøg af kronprinsen. Under besøget i Vejen vil kronprins Frederik mødes med deltagerne og følge træning i flere discipliner.

- Vi er på holdet rigtigt glade for, at Kronprinsen følger os, og at han kommer på træningssamlingen. Det betyder meget, at vi mærker den anerkendelse og opbakning fra Kongehuset. Og som vi har talt om på holdet, så er det fantastisk, at vi virkelig kan mærke Kronprinsens oprigtige interesse for projektet og for os veteraner i det hele taget, siger Kim Wilsborg, der er kaptajn for det danske hold.

På træningssamlingen skal holdet ud over at træne i de ni sportsgrene, som Danmark deltager i, også arbejde videre med den personlige udvikling, som er det egentlige mål med den danske deltagelse i Invictus Games.

De danske deltagere har defineret og arbejdet med personlig målsætninger for deres deltagelse og siden arbejdet med at opbygge et hold, hvor alle støtter og hjælper hinanden. Udviklingstemaet på den fjerde træningssamling er at arbejde med værdier, så alle deltagerne har et fælles ståsted og kan yde deres optimale under konkurrencerne i Sydney.

Læs også Joachim og Marie besøger Varde Kaserne - og sønnen