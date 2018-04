Kronprins Frederik lancerer ny app til Royal Run

​Kronprinsen deler ud af sine personlige erfaringer med løb i en ny Royal Run-app, der lanceres tirsdag.

Om godt halvanden måned løber knap 4.000 undersåtter med Kronprinsen i Esbjerg, og ca. hver syvende deltager i Royal Run er førstegangsløber og kan derfor få stor gavn af den app, som lanceres tirsdag.

Funktioner i Royal Run appen: Valg af løbs-by

Information

Program

Oversigtskort

Resultater og live-billeder

Træn som Kronprinsen

Selfie og social share Mit #RoyalRun

Push beskeder

Sociale medier – Følg os

Tempoberegner

Skift by

Den officielle Royal Run app kan downloades til mobilen i dag. Den er dels tænkt som en ”raceday”app, hvor løbere og tilskuere på selve løbsdagen den 21. maj kan få information om løbet, dels som en motivation for de, som kan have gavn af mere bevægelse i hverdagen.

I appen kan man dykke ned i universet ”Træn som Kronprinsen”, hvor Kronprinsen deler ud af sine egne erfaringer om træning. Erfaringerne bliver delt på en løbetur med Thomas Nolan, der er professionel løbeinstruktør og tidligere landstræner.

Links til Royal Run ​ royalrun.dk

Facebook.com/royalrundanmark

Instagram/royalrundanmark

- Jeg skal selv løbe en One mile i de fire første byer. Jeg betragter mig selv som en rutineret løber, så for mig bliver det bare en god oplevelse. Jeg glæder mig til at få smilet frem på børn og unge og generelt den gruppe, der har meldt sig til, lyder det fra Kronprinsen i appen "Royal Run", der er gratis og tilgængelig i App Store og Google Play.

Royal Run finder sted 2. pinsedag, den 21. maj, og er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Atletik Forbund i regi af Bevæg dig for livet, der er Danmarks største idrætsvision og støttes af Nordea-fonden og TrygFonden. Løbet er en fejring af Kronprinsens 50 års fødselsdag, og på nuværende tidspunkt har knap 50.000 danskere tilmeldt sig begivenheden, som løbes i landets fem største byer København, Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

