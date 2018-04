Kronprinsen fangede krabber med krigsveteranfamilier

En gang om måneden mødes traumatiserede krigsveteranfamilier i en naturklub. Søndag fik de besøg af en helt særlig person.

Krabbefiskestænger blev bygget, og madding blev sat på klemmer, da krigsveteranfamilier søndag mødtes ved Skærbæk Strandpark nær Fredericia. Det var dog ikke et helt almindeligt møde. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik var nemlig klar til at hjælpe med krabbefangsten. Det skriver Red Barnet i en pressemeddelelse.

En gang om måneden mødes familier med PTSD-ramte krigsveteraner i en naturklub sammen med frivillige fra Red Barnet og behandlere fra psykiatrien.

Familierne gik sammen med Kronprins Frederik ned til en nærliggende badebro for at se, om nogle krabber ville bide på de nybyggede krabbestenger. Kronprinsen mærkede, hvordan naturen hjælper familierne.

- I naturen er der højt til loftet, og der er masser af ting, man kan tage sig til. Børnene kan løbe rundt og have deres egen fest. De føler sig trygge, fordi de ved, at forældrene er der, og så kan de flytte sig lidt længere væk og lidt længere ud i skoven. Naturen er med til at give dem den ro, siger Kronprinsen i en pressemeddelelse fra Red Barnet.

Indsatsen gør en forskel

Efter krabbefangsten var der krabbevæddeløb på programmet. Her styrede Kronprinsens slagets gang, imens børnene heppede højlydt og ivrigt hoppede i sandet.

Familiernes møde i naturklubben er en del af projektet ”Ud af krigens skygge”, der er et samarbejde mellem Red Barnet og Afdelingen for Traume- og Torturoverlevere ved Psykiatrien i Region Syddanmark. Der er 10 faste veteranfamilier tilknyttet klubben, og Kronprinsen roser indsatsen.

- De gør en stort forskel for familierne. I dag har de skabt nogle fantastiske rammer med krabbefiskeri og suppespisning ved bål. Det har været en dejlig dag, siger Kronprins Frederik.

”Ud af krigens skygger” er både for krigstraumatiserede flygtningefamilier og krigsveteranfamilier med børn. I 2011 blev den første naturklub etableret, og i 2016 blev projektet udvidet med en særlig klub til PTSD-ramte veteranfamilier med børn.