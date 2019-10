Kronprinsen løber Royal Run i Sønderborg

Når Royal Run afvikles for tredje år i træk, bliver det med Sønderborg som startby.

Ved det første Royal Run i 2018 var Esbjerg værtsby, og nu vender løbet så tilbage til Syd- og Sønderjylland næste år.

Kronprins Frederik annoncerede allerede ved Royal Run i år, at begivenheden ville komme til Sønderjylland i anledningen af 100-året for genforeningen.

Og nu er det så besluttet, at løbet finder sted i Sønderborg 2. pinsedag næste år, og at Kronprinsen åbner dagen med Royal Run i Sønderjylland.

Per Hussmann, Eventmanager, Sport Event Syd, er begejstret over, at Royal Run '20 kommer til Sønderborg. Foto: Lise Bæksgaard Christoffersen, TV SYD

- Det er en folkefest

Hos de lokale arrangører, Sport Event Syd, ser man frem til at afvikle den store begivenhed, og ambitionerne er høje.

- Royal Run er en helt særlig begivenhed. Det er en folkefest, et stort fælleskab, og vi er selvfølgelig utroligt glade for, at Sport Event Syd er en del at dette.

- Vi vil gøre vores til, at det bliver en stor oplevelse for alle deltagere og tilskuere, siger eventmanager Per Hussmann.

Det har længe været et stort ønske i området, at Royal Run kommer til Sønderjylland. Derfor er glæden stor over, at drømmen nu går i opfyldelse:

- Det er kæmpestort at få Royal Run til Sønderjylland. Det er noget, vi har arbejdet på siden 2017. Det lykkes så til næste år, når der er genforening, og det ser vi rigtigt meget frem til, siger Per Hussmann til TV SYD.

Du bestemmer selv, hvor langt du vil løbe Der er tre forskellige distancer til Royal Run '20 - man kan vælge at løbe eller gå: "One mile" - 1,6 km.

5 km.

10 km.​​

Genforeningen markeres

Kronprinsens oldefar, Kong Christian d. 10., blev med sit ridt over den gamle grænse i juli 1920 symbolet på genforeningen.

Derfor anses Kronprinsens Royal Run i Sønderjylland som et centralt element i fejringen af 100-året for genforeningen. Og det glæder formanden for Det Sønderjyske Præsidium for Genforeningen 2020, Thomas Andresen (V).

- Royal Run er et smukt eksempel på, hvordan vi kan kombinere det historiske og det folkelige, og det bliver en kæmpe begivenhed for hele Sønderjylland, forsikrer Thomas Andresen, der også borgmester i Aabenraa Kommune.

Stolthed i Sønderborg

Begejstring er også at finde på rådhuset i Sønderborg, hvor Helge Larsen (S), formand for Sundhedsudvalget, ser frem til Royal Run-værtskabet.

- Vi er glade og stolte over, at Sønderborg er blevet værtskommune, og vi vil gøre vores for at skabe en folkefest. Den kongelige familie betyder rigtigt meget her i Sønderjylland, så derfor er vi stolte over at blive udvalgt.

- Samtidigt er Royal Run en unik event, som får rigtigt mange til at hoppe i løbeskoene – og især mange, som ikke løber i hverdagen. Det er enormt værdifuldt for vores sundhedsarbejde at give dem, der ikke motionerer jævnligt, en god oplevelse, siger Helge Larsen.

Foruden Sønderborg lægger Royal Run '20 også vejen forbi Aalborg, Odense og København. Kronprinsen deltager selv i løbene i Sønderborg, Odense og København, mens kronprinsesse Mary løber med i Aalborg.

Den præcise løberute i Sønderborg er endnu ikke offentliggjort.